مأرب الأولى في عدد حالات النزوح داخليًا لعام 2024

الثلاثاء 03 ديسمبر-كانون الأول 2024 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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كشفت منظمة الهجرة الدولية، أن أكثر من 20 ألف شخص نزحوا داخلياً في اليمن، منذ بداية العام 2024 الجاري. على الرغم من وقف إطلاق النار الهش المستمر منذ ابريل/نيسان 2022م.

وقالت المنظمة الأممية، في تقرير حديث لها إنها رصدت 3 آلاف و411 أسرة تتكون من 20 ألفا و466 شخصاً، نزحت مرة واحدة على الأقل خلال الفترة بين 1 يناير/كانون الثاني و30 نوفمبر/تشرين الثاني 2024.

وذكرت أن معظم الأسر النازحة منذ بداية العام سُجلت في محافظة مأرب (شرق)بالغة ألفا و506 أسر، تضم 9 آلاف و36 شخصاً، تليها الحديدة (غرب) بـ799 أسر (4 آلاف و794شخصاً)، ثم تعز (وسط) التي شهدت نزوح 762 أسرة (4 آلاف و572 شخصاً)، ولحج (جنوب) بـ281 أسرة (ألف و686 شخصاً)، والضالع (جنوب) بـ50 أسرة (300 شخصاً)، بالإضافة إلى 8 أسر (48 شخصاً) في شبوة (جنوب شرق) و5 أسر (30 شخصاً) في حضرموت (جنوب شرق).

وأشارت إلى أن العوامل الاقتصادية المرتبطة بالحرب كانت السبب الرئيس وراء مغادرة 55 في المئة من الأسر النازحة لمناطقها الأصلية من إجمالي حالات النزوح المسجلة، فيما دفعت المخاوف والتهديدات الأمنية 45 في المئة من الأسر النازحة إلى مغادرة أماكن إقامتها.