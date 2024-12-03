تقدمات جديدة ..و معارك عنيفة تشهدها حماة السورية

الثلاثاء 03 ديسمبر-كانون الأول 2024 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس_خاص

عدد القراءات 154

تسعى الفصائل المسلحة جاهدة للتقدم على حساب قوات النظام السوري في ريف حماة الشمالي، مستهدفةً السيطرة من ثلاثة محاور.

بعد أن كانت المواجهات مركّزة في الأيام القليلة الماضية على حلب وأريافها، انتقل القتال مؤخرًا إلى مدينة حماة، حيث أعلنت الفصائل المسلحة عن تحقيق تقدم ملحوظ باحتلال عدد من القرى والبلدات.

وأفادت تقارير من الصحفيين الميدانيين لموقع "الحرة" بأن الفصائل تمكنت، خلال الساعات الماضية، من السيطرة على مناطق جديدة، منها صوران وطيبة الإمام وحلفايا ومعردس، بالإضافة إلى قلعة المضيق من الجهة الغربية لريف حماة.

تشمل الفصائل المسلحة تحالفًا بين تشكيلات معتدلة ومتشددة، ومن أبرزها "هيئة تحرير الشام" (المعروفة سابقًا بجبهة النصرة) والتي تُصنف ضمن قوائم الإرهاب الأمريكية.

يأتي تقدم الفصائل في حماة بعد نجاحها في السيطرة الكاملة على مدينة حلب وأحيائها، وكذلك على المناطق المحيطة بها.

على الرغم من تواجد قوات الجيش السوري، التي تسعى لاستعادة السيطرة على المناطق التي فقدتها قرب حلب، لم يصدر رد رسمي من النظام السوري حول تقدم الفصائل المسلحة في حماة.

وأشارت صحيفة "الوطن" السورية إلى محاولة النظام إبطال تقدم الفصائل، حيث نفذت الطائرات الحربية أكثر من 45 غارة جوية لتعزيز موقفها.

ومع تكبد النظام لضربة قاسية بفقدانه حلب، تبقى التساؤلات قائمة حول مدى قدرة الفصائل المسلحة على تحقيق المزيد من التقدم في ريف حماة، حيث يبدو أنها تسعى لتكرار السيناريو الذي اتبعته في حلب والتوسع في السيطرة على المناطق المحيطة بها.