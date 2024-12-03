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مقتل وإصابة 14 مدنيًا جراء قصف ميليشيا الحوثي على الأحياء السكنية في تعز

الثلاثاء 03 ديسمبر-كانون الأول 2024 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس_خاص
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نفذت ميليشيا الحوثي الإرهابية هجوماً بالطائرات المسيرة مساء أمس على أحياء سكنية في مدينة تعز اليمنية، مما أسفر عن مقتل وإصابة 14 شخصاً من المدنيين.

وأفادت مصادر محلية أن القصف استهدف المناطق المحيطة بالبنك المركزي السابق، بالقرب من المنفذ الشرقي الذي يستخدمه المواطنون للدخول والخروج من المدينة.

ومن جهة أخرى، كانت قد شهدت المنطقة يوم الأحد الماضي هجوماً مماثلاً أدى إلى مقتل وإصابة 14 مدنياً، في مجزرة دموية نتيجة الغارات التي شنها الحوثيون بطائراتهم المسيرة على قرية البومية التابعة لمديرية مقبنة في محافظة تعز.

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