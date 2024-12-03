حدث تاريخي... اتفاقية عربية غير مسبوقة في مصر تشمل سوريا تقدمات جديدة ..و معارك عنيفة تشهدها حماة السورية مقتل وإصابة 14 مدنيًا جراء قصف ميليشيا الحوثي على الأحياء السكنية في تعز أسعار صرف العملات الأجنبية أمام الريال اليمني اليوم الثلاثاء راصد الزلازل الهولندي يتنبأ من جديد رويترز تكشف تفاصيل عرض جديد أمريكي إماراتي ل بشار الأسد الاحتلال الإسرائيلي يدمر المباني في غزة لإنشاء قواعد عسكرية ومنطقة عازلة تقدمات جديدة واشتعال الموجهات في ريف حماة وغارات سورية - روسية على حلب وإدلب لقلب موازين الموجهات المسيّرات تقلب موازين المعارك في شمال سوريا القطاعات النفطية تفتح شهية الطامعين: نافذون يسعون للسيطرة على قطاع 5 النفطي وسحبه من شركة بترومسيلة الحكومية لصالح شركة تجارية جديدة
نفذت ميليشيا الحوثي الإرهابية هجوماً بالطائرات المسيرة مساء أمس على أحياء سكنية في مدينة تعز اليمنية، مما أسفر عن مقتل وإصابة 14 شخصاً من المدنيين.
وأفادت مصادر محلية أن القصف استهدف المناطق المحيطة بالبنك المركزي السابق، بالقرب من المنفذ الشرقي الذي يستخدمه المواطنون للدخول والخروج من المدينة.
ومن جهة أخرى، كانت قد شهدت المنطقة يوم الأحد الماضي هجوماً مماثلاً أدى إلى مقتل وإصابة 14 مدنياً، في مجزرة دموية نتيجة الغارات التي شنها الحوثيون بطائراتهم المسيرة على قرية البومية التابعة لمديرية مقبنة في محافظة تعز.