أسعار صرف العملات الأجنبية أمام الريال اليمني اليوم الثلاثاء

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أسعار صرف الريال اليمني أمام الدولار الامريكي والريال السعودي في صنعاء وعدن، والتي جاءت صباح اليوم الثلاثاء 3 ديسمبر 2024، في محلات الصرافة على الشكل الظاهر ادنى:
في عدن:
-الدولار الأمريكي:
الشراء: 2054 البيع: 2070
-الريال السعودي:
الشراء: 538.5 البيع: 540
في صنعاء:
-الدولار الأمريكي:
الشراء: 535 البيع: 540
-الريال السعودي:
الشراء: 140 البيع:140.5