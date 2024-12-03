أسعار صرف العملات الأجنبية أمام الريال اليمني اليوم الثلاثاء

الثلاثاء 03 ديسمبر-كانون الأول 2024 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس_خاص

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أسعار صرف الريال اليمني أمام الدولار الامريكي والريال السعودي في صنعاء وعدن، والتي جاءت صباح اليوم الثلاثاء 3 ديسمبر 2024، في محلات الصرافة على الشكل الظاهر ادنى:

في عدن:

-الدولار الأمريكي:

الشراء: 2054 البيع: 2070

-الريال السعودي:

الشراء: 538.5 البيع: 540

في صنعاء:

-الدولار الأمريكي:

الشراء: 535 البيع: 540

-الريال السعودي:

الشراء: 140 البيع:140.5