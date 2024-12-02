القطاعات النفطية تفتح شهية الطامعين: نافذون يسعون للسيطرة على قطاع 5 النفطي وسحبه من شركة بترومسيلة الحكومية لصالح شركة تجارية جديدة

الإثنين 02 ديسمبر-كانون الأول 2024 الساعة 09 مساءً / مارب برس - خاص

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كشفت مصادر خاصة عن تصاعد الخلافات بين نافذين مدعومين من قيادة المجلس الرئاسي وبين رئاسة الوزراء بخصوص أحد القطاعات النفطية الهامة في اليمن.

وكشفت مصادر خاصة في وزارة النفط والمعادن لمأرب برس" ان عبدالحافظ رشاد العليمي يمارس ضغوطا كبيرة على ممثلين الحكومة في اجتماع الشركاء لقطاع 5 النفطي الذي تم انعقاده في القاهرة.

وقالت المصادر ان هناك ضغوطا عليا لسحب القطاع 5 من شركة بترومسيلة الوطنية المملوكة للحكومة اليمنية لصالح شركة تجارية جديدة غير معلومة الملكية يقف خلفها عبدالحافظ رشاد العليمي ، وبشكل مخالف لتوجيهات رئيس الوزراء الذي أحال في وقت سابق مدير شركة الاستثمارات النفطية للتحقيق بسبب تفريطه بموارد الدولة السيادية.

يشار الى ان رئيس الوزراء قاد مؤخرا حملة واسعة لمكافحة الفساد في مكونات الشرعية لتجفيف منابع الفساد الذي استنزف موارد الشرعية وأعاق عملها، وبدأ بإحالة عدد من المتورطين للقضاء.

وهو التحرك الذي لقي ترحيبا واسعا في الشارع اليمني، وتأييدا مماثلا من قبل الناشطين في منصات التواصل الاجتماعي.