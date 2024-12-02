توكل كرمان: لم ينهب بيت واحدة في حلب ولم تحدث عملية انتقام واحدة هذا أمر مثير لاعجاب العالم هناك جيش وطني حر اخلاقي يعرف مايريد وكيف يحكم سوريا

الإثنين 02 ديسمبر-كانون الأول 2024 الساعة 07 مساءً / مارب برس - خاص

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علقت الناشطة الدولية الحائزة على جائزة نوبل للسلام توكل كرمان على ما يجري حاليا بسوريا بقولها "لم ينهب بيت واحدة في حلب ، ولم تحدث عملية انتقام واحدة ولا عمليات سحل ، سارت الحياة العامة بانتظام وأمن وأمان خلال ٢٤ ساعة من اقتحامها من قبل الثورة السورية ، هذا أمر مثير لاعجاب العالم، ويحيلنا على جيش وطني حر اخلاقي يعرف مايريد وكيف يحكم سوريا.

وأكدت كرمان، إن هناك ثورة سورية عظمى تحرر شعبها، مشددة على أن كل ما يقال غير ذلك مجرد كلام فارغ.

وقالت توكل كرمان في حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": حلب محررة بالكامل، لأول مرة منذ خمسين عاما، أشعر ببهجة لن يشابهها شيء سوى تحرير صنعاء من الخفافيش وغبار التاريخ.

وأضافت كرمان في منشور اخر " والله لم أحزن على سقوط مدينة مثل حزني على سقوط صنعاء إلا على حلب، ولن يفرحني كتحرير حلب شيء إلا تحرير صنعاء.