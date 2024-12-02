بريطانيا تحمل الرئيس السوري مسؤلية ما يحدث حاليا من تصعيد عسكري

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اتهمت الحكومة البريطانية الرئيس بشار الأسد "بتهيئة ظروف التصعيد" في سوريا، ودعت جميع الأطراف إلى "حماية أرواح المدنيين"، بعد الهجوم الذي شنته "هيئة تحرير الشام" وفصائل حليفة لها.
وقالت الخارجية البريطانية في بيان، اليوم الأحد، إن " الرئيس هيأ الظروف للتصعيد الحالي عبر رفضه المستمر الانخراط في عملية سياسية واعتماده على روسيا وإيران".
وكان الرئيس السوري تعهد بـ"استخدام القوة للقضاء على الإرهاب ومواصلة الدفاع عن استقرار ووحدة أراضينا"، وفق ما نشرت الرئاسة السورية على حسابها في تليغرام.
حلب خارج سيطرة الجيش السوري
يشار إلى أنه خلال الساعات القليلة الماضية، حققت المعارضة السورية المزيد من التقدم في حلب، تزامناً مع قصف الطيران السوري والروسي ريفي إدلب وحماة.
فقد أكدت المصادر عن سيطرت المعارضة السورية على بلدتي خناصر والسفيرة، فضلاً عن طريق حلب دمشق أو ما يعرف بـM5، ومطار كويرس بريف حلب بالإضافة إلى مواقع عسكرية أخرى على أطراف حلب.
كما أوضح أن مدينة حلب باتت كلياً خارج سيطرة الجيش السوري، عقب انسحاب وحداتها منها من دون مقاومة.