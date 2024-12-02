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عاجل:بشار الأسد يطلب المساعدة من إسرائيل وتل أبيب تشترط طرد إيران من سوريا

الإثنين 02 ديسمبر-كانون الأول 2024 الساعة 06 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار
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في تطور لافت طلب الرئيس السوري بشار الأسد المساعدة من إسرائيل لمواجهة المعارضة السورية، وقال مسؤول أمني لموقع إيلاف السعودي أن الرسالة وصلت لجهة أمنية إسرائيلية عن طريق أحد أعوان بشار الأشد في أوروبا، ولفت المسؤول ان إسرائيل ردت بالقول انها غير معنية بما يجري في سوريا وطلبت أولا أن تخرج إيران ومليشياتها من سوريا قبل الطلب منها مساعدته.

 

وكانت المعارضة السورية بدأت هجوما كبيرا منذ عدة أيام على حلب وقضائها وهي تتقدم نحو مدن وبلدات سورية عدة مثل حماة وإدلب وغيرها.

 

قوات النظام السوري انسحبت بالكامل من المناطق التي سيطرت عليها المعارضة، ويلاحظ أن الجيش السوري لا يتواجد بكثافة في حلب وحماة وأن التواجد الأكبر لإيران ومليشياتها.

 

إلى ذلك قال المسؤول الأمني أن بشار الأسد يراهن على موقف إسرائيل من نظامه.

 

كما أن وزير خارجية إسرائيل قال انهم يحاولون التواصل مع الأكراد ودعمهم. أما رئيس الحكومة الإسرائيلية نتانياهو فقد أقر أن حكومته تراقب الوضع في سوريا وتعمل بما يحفظ مصالح اسرائيل.

 

وكان مسؤولون أمنيون في إسرائيل وضباط سابقين عبروا عن ندمهم من ترك هذا النظام الذي جلب الإيراني وزود حزب الهلع باسلحة روسية متطورة، على حاله.

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