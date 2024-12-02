عاجل :أول رد من الإدارة الأمريكية على المجزرة الحوثية بحق مدنيين في أحد الأسواق الشعبية

الإثنين 02 ديسمبر-كانون الأول 2024 الساعة 06 مساءً / مارب برس - خاص

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أعلنت السفارة الأمريكية في اليمن عن ادانتها للهجوم الذي وصفته بالعنيف الذي نفذه الحوثيون في مديرية مقبنة بمحافظة تعز، والذي استهدف سوقًا مكتظًا بالمدنيين وتسبب في مقتل وجرج 14 مدني.

وقالت السفارة في بيان رسمي رصده مأرب برس، إن الهجوم الذي وصفته بالفظيع والوحشي، أسفر عن مقتل ستة مدنيين وإصابة ثمانية آخرين، مؤكدة أن هذه الجريمة تشكل مثالاً آخر على استخفاف الحوثيين بحياة الأبرياء.

وشدد البيان على أن الولايات المتحدة تدين هذا الهجوم بأشد العبارات، معتبراً إياه تصعيدًا جديدًا للعنف في المنطقة.

وأكدت السفارة الأمريكية أن واشنطن تقف إلى جانب الشعب اليمني في مواجهة هذه الأعمال الطائشة والعنيفة، وتظل ملتزمة بدعمه في سعيه لتحقيق مستقبل آمن وسلمي ومزدهر.

كما أعربت السفارة عن استمرار التزام الولايات المتحدة بتقديم الدعم للشعب اليمني في نضاله من أجل العدالة وحقوق الإنسان.

وكانت مليشيات الحوثي قد ارتكبت، أمس، مجزرة مروعة في سوق شعبية بمنطقة البومية بمديرية مقبنة بمحافظة تعز، حيث استهدفت المدنيين بطائرات مسيرة إيرانية الصنع، ما أسفر عن استشهاد 6 أشخاص وإصابة 8 آخرين