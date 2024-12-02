النشرة الجوية: ''طقس بارد في 11 محافظة وأمطار محتملة على هذه المناطق''

الإثنين 02 ديسمبر-كانون الأول 2024 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- خاص

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توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر في نشرته الجوية للطقس المتوقع خلال الفترة من الساعة 16:00 اليوم الاثنين 02/12/2024م حتى الساعة 16:00 تاريخ03/12/2024، أجواء باردة على محافظات (ذمار، البيضاء، صنعاء، عمران وصعدة) ومرتفعات محافظات (إب، الضالع، لحج، أبين، شبوة وحضرموت).

وتوقع المركز هطول أمطار متفرقة قد يصحبها الرعد أحياناً على أجزاء من محافظات (صعدة، حجة، عمران، المحويت غرب كلا من صنعاء وذمار، ريمة، تعز وسهل تهامة)، وتتشكل الشابورة المائية والضباب على مرتفعات محافظات (صعدة، حجة، المحويت، ريمة وإب) خلال فترتي الظهيرة والمساء.

وفي المناطق الساحلية توقع المركز في نشرته - اطلع عليها محرر مأرب برس- أجواء صحوة إلى غائمة جزئياً بشكل عام، بينما تكون غائمة جزئياً وقد تهطل أمطار متفرقة على أجزاء من سواحل (حضرموت، عدن والحديدة) والرياح معتدلة السرعة تنشط أحياناً على جنوب البحر الأحمر ومدخل باب المندب وأرخبيل سقطرى تتراوح سرعتها بين (16- 26 عقدة).

كما توقع أجواء صحوة مع رياح شمالية شرقية نشطة تعمل على إثارة الأتربة والرمال في المناطق الصحراوية.

ونبه المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر المواطنين خاصةً الأطفال وكبار السن والعاملين أثناء ساعات الليل والصباح الباكر بأخذ الاحتياطات اللازمة من الأجواء الباردة.

وحذر المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها من التواجد في بطون الاودية ومجاري السيول.

كما نبه سائقي المركبات من التدني في مدى الرؤية الأفقية بسبب الأمطار والضباب على الطرقات الجبلية وينصح بعدم عبور الجسور الأرضية.