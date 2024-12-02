مليشيا الحوثي تستهدف منازل المواطنين بقذائف الدبابات جنوب اليمن

الإثنين 02 ديسمبر-كانون الأول 2024 الساعة 05 مساءً / مارب برس - خاص

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أفادت مصادر محلية بمحافظة الضالع (جنوب اليمن) أن مليشيا الحوثي الإرهابية استهدفت مساء أمس الأحد 2024م، أحد منازل المواطنين في بلدة المشاريح بمنطقة حجر شمال غرب المحافظة.

وذكرت المصادر لـ"مأرب برس" أن المليشيات الحوثية أطلقت قذيفة دبابة من اتجاه مناطق تمركزها في حبيل عبيد جنوبي بلدة حبيل يحيى أصابت منزل المواطن محمد حسن الفتاحي بشكل مباشر وأحدثت أضرارًا كبيرة فيه.

وأوضحت المصادر في حين نجت الأسرة من موت محقق بعد أن كانوا متواجدين في الغرفة المجاورة حيث لم تسجل أي إصابات بشرية جراء الحادث عدا حالة من الخوف والرعب التى انتابت أفراد الأسرة وسكان البلدة عامة.

وبحسب المصادر هذا الاعتداء يأتي ضمن سلسلة استهدافات متكررة تقوم بها مليشيا الحوثي ضد المدنيين في مناطق شمال وغرب الضالع ما يفاقم معاناة السكان ويزيد من التحديات الإنسانية في المنطقة جراء هذه الانتهاكات.

وطالب الأهالي الجهات الدولية الراعية للسلام باتخاذ التدابير اللازمة لحمايتهم من هذه الاعتداءات، والعمل على إيقاف التصعيد العسكري الحوثي المتعمد باتجاههم، والذي يهدد حياتهم وممتلكاتهم.

حيث أن مناطق المشاريح وحجر ومناطق شمال وغرب قعطبة تشهد تصعيدًا مستمرًا من قبل المليشيا الحوثية باتجاه الأعيان المدنية، ما يدفع الأهالي إلى تحمل ظروف معيشية صعبة في ظل غياب الحلول الرادعة لهذه الانتهاكات.