جمرك المنطقة الحرة ومطار عدن يضبطان أجهزة مراقبة عسكرية وأدوية مهربة

الإثنين 02 ديسمبر-كانون الأول 2024 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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ضبط موظفو جمرك المنطقة الحرة عدن، 11 جهازا تستخدم في مجال الدفاع والأمن، كما ضبط موظفو جمرك مطار عدن الدولي بالتعاون مع الجهات الأمنية، 11 صنفا من الأدوية المتنوعة المهربة.

وأفاد مصدر مسؤول في مصلحة الجمارك في تصريح لوكالة (سبأ)، بأن موظفي جمرك المنطقة الحرة عدن، ضبطوا 10 أجهزة استقبال خاصة بالسفن، إضافة إلى جهاز مراقبة الطيف اللاسلكي واكتشاف الإشارات، وتعد هذه الأجهزة لها استخدامات في مجال الدفاع والأمن، وذلك من خلال تحليل إشارات الرادار ودعم عمليات تحديد مصادر التداخل والاختراق واختبار أنظمة الاتصالات للطائرات وتحليل إشارات الملاحة واستخدامات أخرى.

كما أوضح المصدر، أن موظفي جمرك مطار عدن ضبطوا 11 صنفا من الأدوية المتنوعة المهربة، ولا تملك أي تصاريح رسمية.

وأكد أن ضبط الأجهزة الإستراتيجية والأدوية المهربة يأتي تنفيذا لقانون الجمارك والقوانين النافذة، والتزاما من الجمارك باللوائح والتعاميم الصادرة عن الجهات ذات العلاقة فيما يخص السلع المستوردة والمصدرة.

وشدد المصدر على عدم تهاون موظفي الجمارك مع أي محاولات لإدخال أي بضائع غير مستوفاة للمتطلبات الرسمية إلى البلاد.