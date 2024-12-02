خلال نوفمبر فقط.. حياة 47 شخصًا إنتهت بسبب الحوادث المرورية

الإثنين 02 ديسمبر-كانون الأول 2024 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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توفي 47 شخصا جراء الحوادث المرورية خلال شهر نوفمبر الماضي، إضافة الى 328 حالة إصابة، منها 165 إصابة بليغة، بينما بلغت الخسائر المادية 73 مليون و400 ألف ريال.

وأوضحت إحصائية مرورية من واقع التقارير اليومية للإدارة العامة لشرطة السير، أن الفترة نفسها شهدت وقوع 387حادثة سير في مختلف المناطق والمحافظات الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية، موزعة بين 236 حادثة صدام مركبات، و 92 حادثة دهس مشاة، و 41 حادثة انقلاب مركبات، و 11 حادثة ارتطام بجسم ثابت، و 10 حوادث سقوط من على مركبة، و 3 حوادث حريق سيارات، وحادثة واحدة جرف سيول.

و لا تشمل هذه الإحصائية المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون.