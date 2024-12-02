مليشيا الحوثي تستهدف منازل المواطنين بقذائف الدبابات جنوب اليمن جمرك المنطقة الحرة ومطار عدن يضبطان أجهزة مراقبة عسكرية وأدوية مهربة الأحزاب والقوى السياسية بمحافظة تعز تخرج عن صمتها وتوجه دعوة للحكومة والمجلس الرئاسي خلال نوفمبر فقط.. حياة 47 شخصًا إنتهت بسبب الحوادث المرورية مجاميع تابعة للانتقالي تقتحم فعالية شبابية في المكلا وتعتدي على المشاركين من هو مسعد بولس؟.. نسيب ترامب الذي اختاره ليكون مستشاره للشؤون العربية والشرق الأوسط طُريق سفيراً غير مقيم لليمن لدى أذربيجان دخول فصائل شيعية إلى سوريا لإنقاذ جيش الأسد بعد عمل رونالدو المذهل والكبير .. تعرف على أشهر 10 نجوم دخلوا الإسلام غارات روسيا ونظام الأسد تقتل نحو 56 شخصاً بينهم 20 طفلاً في إدلب وحلب
توفي 47 شخصا جراء الحوادث المرورية خلال شهر نوفمبر الماضي، إضافة الى 328 حالة إصابة، منها 165 إصابة بليغة، بينما بلغت الخسائر المادية 73 مليون و400 ألف ريال.
وأوضحت إحصائية مرورية من واقع التقارير اليومية للإدارة العامة لشرطة السير، أن الفترة نفسها شهدت وقوع 387حادثة سير في مختلف المناطق والمحافظات الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية، موزعة بين 236 حادثة صدام مركبات، و 92 حادثة دهس مشاة، و 41 حادثة انقلاب مركبات، و 11 حادثة ارتطام بجسم ثابت، و 10 حوادث سقوط من على مركبة، و 3 حوادث حريق سيارات، وحادثة واحدة جرف سيول.
و لا تشمل هذه الإحصائية المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون.