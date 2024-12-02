مجاميع تابعة للانتقالي تقتحم فعالية شبابية في المكلا وتعتدي على المشاركين

الإثنين 02 ديسمبر-كانون الأول 2024 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- خاص

عدد القراءات 234

اقتحمت مجاميع تابعة للمجلس الانتقالي، اليوم الاثنين، قاعة ''أبراج بن محفوظ'' اثناء انعقاد المؤتمر العام الأول للشباب في مدينة المكلا بحضرموت، ومنعوا اقامة الفعالية.

وقالت مصادر محلية لمأرب برس إن عددا من المشاركين تعرضوا للاعتداء من قبل من اسمتهم ''بلاطجة الانتقالي'' .

وكان مقررا أن تجري في القاعة أعمال مؤتمر الشباب الوطني الأول والذي يشارك فيه مختلف الشباب من محافظات حضوموت، المهرة، سقطرى، وشبوة، ومع أن المؤتمر الوطني للشباب قد تم التحضير له من قبل عدة أشهر وبموافقة السلطات المعنية، الا ان مجاميع الانتقالي منعت ذلك بالقوة.

وسبق للانتقالي أن اعتدى على فعالية مماثلة في العاصمة عدن.