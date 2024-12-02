مجاميع تابعة للانتقالي تقتحم فعالية شبابية في المكلا وتعتدي على المشاركين من هو مسعد بولس؟.. نسيب ترامب الذي اختاره ليكون مستشاره للشؤون العربية والشرق الأوسط طُريق سفيراً غير مقيم لليمن لدى أذربيجان دخول فصائل شيعية إلى سوريا لإنقاذ جيش الأسد بعد عمل رونالدو المذهل والكبير .. تعرف على أشهر 10 نجوم دخلوا الإسلام غارات روسيا ونظام الأسد تقتل نحو 56 شخصاً بينهم 20 طفلاً في إدلب وحلب واتساب لن يعمل على هذه الإصدارات من آيفون في 2025 القيادة الأمريكية تعلن عن عمليات جديدة في البحر الأحمر نحو 100 قتيل في اشتباكات عنيفة بين مشجعين خلال مباراة كرة قدم ماذا قال قادة دول الخليج في قمتهم عن اليمن وعن الحوثيين؟
اقتحمت مجاميع تابعة للمجلس الانتقالي، اليوم الاثنين، قاعة ''أبراج بن محفوظ'' اثناء انعقاد المؤتمر العام الأول للشباب في مدينة المكلا بحضرموت، ومنعوا اقامة الفعالية.
وقالت مصادر محلية لمأرب برس إن عددا من المشاركين تعرضوا للاعتداء من قبل من اسمتهم ''بلاطجة الانتقالي'' .
وكان مقررا أن تجري في القاعة أعمال مؤتمر الشباب الوطني الأول والذي يشارك فيه مختلف الشباب من محافظات حضوموت، المهرة، سقطرى، وشبوة، ومع أن المؤتمر الوطني للشباب قد تم التحضير له من قبل عدة أشهر وبموافقة السلطات المعنية، الا ان مجاميع الانتقالي منعت ذلك بالقوة.
وسبق للانتقالي أن اعتدى على فعالية مماثلة في العاصمة عدن.