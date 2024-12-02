طُريق سفيراً غير مقيم لليمن لدى أذربيجان

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سلم، السفير اليمني محمد صالح طريق، اليوم الاثنين، مدير عام المراسم بوزارة الخارجية الاذربيجانية السفير آلمار نجفي، نسخة من اوراق اعتماده سفير غير مقيم لليمن لدى جمهورية أذربيجان.
والتقى السفير طريق، مدير عام دائرة الشرق الأوسط في الخارجية الاذربيجانية السفير مطلَم ميرزاييف، وبحث معه العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات.