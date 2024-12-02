دخول فصائل شيعية إلى سوريا لإنقاذ جيش الأسد

الإثنين 02 ديسمبر-كانون الأول 2024 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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نقلت وكالة رويترز عن مصدرين في جيش النظام السوري قولهما إن عناصر من فصائل شيعية مدعومة من إيران دخلت سوريا الليلة الماضية قادمة من العراق وتتجه إلى شمالي الأراضي السورية لتعزيز قوات الجيش السوري التي تقاتل قوات المعارضة السورية.

كما نقلت عن مصدر كبير في الجيش السوري -لم تسمه- قوله إن العشرات من مقاتلي قوات الحشد الشعبي العراقية المتحالفة مع إيران عبروا أيضا من العراق إلى سوريا عبر طريق عسكري بالقرب من معبر البوكمال (شرقا).

وتابع "هذه تعزيزات جديدة لمساعدة إخواننا على خطوط التماس في الشمال"، مضيفا أن المقاتلين ينتمون لفصائل تشمل كتائب حزب الله العراقية.

ولم يصدر عن العراق تعليق فوري على ما أوردته رويترز بخصوص دخول الفصائل لدعم جيش بشار.