بعد عمل رونالدو المذهل والكبير .. تعرف على أشهر 10 نجوم دخلوا الإسلام

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أثار وليد عبد الله، النجم السابق لنادي النصر السعودي، الكثير من الاستغراب في حوار له على التلفزيون مؤخرًا، حيث كشف أن كريستيانو رونالدو، قائد الفريق، يبدي اهتمامًا كبيرًا بالدين الإسلامي.
أشار عبد الله في برنامج "الحصة الأخيرة" إلى أن رونالدو يعبر عن رغبته في دخول الإسلام، وأنه سبق له أن تحدث مع البرتغالي بشأن هذا الأمر.
كما لفت إلى أن رونالدو قد سجد في الملعب بعد تسجيله هدفًا، ويحرص على تشجيع زملائه على الصلاة. هذه التصريحات تأتي لتسلط الضوء على إمكانية اتصال رونالدو بالإسلام، وإذا ما قرر القيام بذلك، فلن يكون الأول في مجال كرة القدم، حيث اعتنق العديد من اللاعبين المشهورين الإسلام. نستعرض فيما يلي أبرز هؤلاء النجوم:
5. إيريك أبيدال: أعلن لاعب برشلونة السابق إسلامه في 2007، وعبّر عن إعجابه بالدين. 6. فريدريك كانوتيه: اعتنق الإسلام عام 1999، وكان معروفًا بمساهماته في المجتمع الإسلامي. 7. توماس بارتي: أعلن عن اعتناقه الإسلام في عام 2022، وأكد أنه نشأ مع العديد من المسلمين. 8. إيمانويل أديبايور: نجم ريال مدريد المعتزل أعلن إسلامه في 2015، وذكر أن الدين غيّر مجرى حياته. 9. ناثان إلينغتون: المهاجم السابق الذي اعتنق الإسلام في 2005 وتزوج من سيدة بوسنية. 10. إيميكا إيزيوغو: نجم منتخب نيجيريا في كأس العالم 1994 اعتنق الإسلام في 2012 أثناء تدريبه لفريق في بنغلاديش. تقدم هذه القصص لمحة عن كيف أن العديد من نجوم الرياضة يجدون في الإسلام إلهامًا ودعمًا في حياتهم الشخصية والمهنية.