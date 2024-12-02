بعد عمل رونالدو المذهل والكبير .. تعرف على أشهر 10 نجوم دخلوا الإسلام

الإثنين 02 ديسمبر-كانون الأول 2024 الساعة 02 مساءً / مأرب برس_خاص

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أثار وليد عبد الله، النجم السابق لنادي النصر السعودي، الكثير من الاستغراب في حوار له على التلفزيون مؤخرًا، حيث كشف أن كريستيانو رونالدو، قائد الفريق، يبدي اهتمامًا كبيرًا بالدين الإسلامي.

أشار عبد الله في برنامج "الحصة الأخيرة" إلى أن رونالدو يعبر عن رغبته في دخول الإسلام، وأنه سبق له أن تحدث مع البرتغالي بشأن هذا الأمر.

كما لفت إلى أن رونالدو قد سجد في الملعب بعد تسجيله هدفًا، ويحرص على تشجيع زملائه على الصلاة. هذه التصريحات تأتي لتسلط الضوء على إمكانية اتصال رونالدو بالإسلام، وإذا ما قرر القيام بذلك، فلن يكون الأول في مجال كرة القدم، حيث اعتنق العديد من اللاعبين المشهورين الإسلام. نستعرض فيما يلي أبرز هؤلاء النجوم:

كلارنس سيدورف: نجم كرة القدم الهولندي أعلن عن إسلامه في مايو 2022، وأكد أنه لن يغير اسمه. 2. نيكولاس أنيلكا: اللاعب الفرنسي الذي اعتنق الإسلام في سن الرابعة عشرة، وصرح بذلك في عام 2009. 3. فرانك ريبيري: نجم بايرن ميونخ السابق اعتنق الإسلام عام 2006 بعد زواجه من امرأة مسلمة، وأطلق على نفسه اسم "بلال". 4. بول بوغبا: كشف في 2019 عن اعتناقه الإسلام بعد تفاعله مع أصدقاء مسلمين، وشارك بأنه شعر بشيء مميز أثناء الصلاة معهم.

5. إيريك أبيدال: أعلن لاعب برشلونة السابق إسلامه في 2007، وعبّر عن إعجابه بالدين. 6. فريدريك كانوتيه: اعتنق الإسلام عام 1999، وكان معروفًا بمساهماته في المجتمع الإسلامي. 7. توماس بارتي: أعلن عن اعتناقه الإسلام في عام 2022، وأكد أنه نشأ مع العديد من المسلمين. 8. إيمانويل أديبايور: نجم ريال مدريد المعتزل أعلن إسلامه في 2015، وذكر أن الدين غيّر مجرى حياته. 9. ناثان إلينغتون: المهاجم السابق الذي اعتنق الإسلام في 2005 وتزوج من سيدة بوسنية. 10. إيميكا إيزيوغو: نجم منتخب نيجيريا في كأس العالم 1994 اعتنق الإسلام في 2012 أثناء تدريبه لفريق في بنغلاديش. تقدم هذه القصص لمحة عن كيف أن العديد من نجوم الرياضة يجدون في الإسلام إلهامًا ودعمًا في حياتهم الشخصية والمهنية.