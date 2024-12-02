واتساب لن يعمل على هذه الإصدارات من آيفون في 2025

الإثنين 02 ديسمبر-كانون الأول 2024 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس_خاص

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يدرس تطبيق ش"واتساب" إمكانية وقف دعم الإصدارات الأقدم من نسخة "iOS 15.1" من نظام تشغيل "iOS" لأجهزة آيفون من من شركة أبل بداية من 5 مايو 2025. وبذلك ستكون الأجهزة المتأثرة بتلك الخطوة هي "آيفون 5 إس"، و"آيفون 6" و"آيفون 6 بلس". "

وسيكون بإمكان المستخدمين ممن لديهم أجهزة آيفون أحدث استخدام تطبيق "واتساب" ما دام لديهم أحدث إصدار من نظام "iOS"، بحسب ما أورده موقع "WABetaInfo"، الذي يتتبع التغييرات والتحديثات غير المعلنة لتطبيق "واتساب".

وعمل "واتساب" على مدى سنوات لضمان أن كل مستخدمي أجهزة آيفون التي تعمل بإصدارات مختلفة من نظام "iOS" بإمكانهم استخدام التطبيق.

وسمح هذا النهج لـ "واتساب" بالوصول إلى جمهور عريض، ودعم نطاق كبير من مختلف طرازات آيفون وإصدارات "iOS"، لكن من أجل مواكبة أحدث الاتجاهات في التكنولوجيا وتقديم خدمات أفضل لجميع المستخدمين، يدرس "واتساب" الآن إمكانية وقف الدعم لبعض إصدارات "iOS" القديمة