القيادة الأمريكية تعلن عن عمليات جديدة في البحر الأحمر

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أعلنت القيادة المركزية الأميركية أن المدمرتين "يو إس إس ستوكديل" و"يو إس إس أوكين" قد تمكنتا من إحباط هجمات حوثية استهدفتهم أثناء عبورهما خليج عدن خلال الفترة ما بين 30 نوفمبر والأول من ديسمبر.
وفقاً للبيان الصادر عن القيادة، كانت المدمرتان ترافقان ثلاثة سفن تجارية أميركية، ولم تُسفر الهجمات عن أي إصابات أو أضرار للسفن، سواء كانت عسكرية أو مدنية.
البيان أوضح أن المدمرتين تمكنتا من التصدي لعدة هجمات تشمل ثلاثة صواريخ باليستية متوسطة المدى، وطائرات مسيرة، وصاروخ كروز، مما حافظ على سلامة السفن وأطقمها.