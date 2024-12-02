القيادة الأمريكية تعلن عن عمليات جديدة في البحر الأحمر

الإثنين 02 ديسمبر-كانون الأول 2024 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس_خاص

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أعلنت القيادة المركزية الأميركية أن المدمرتين "يو إس إس ستوكديل" و"يو إس إس أوكين" قد تمكنتا من إحباط هجمات حوثية استهدفتهم أثناء عبورهما خليج عدن خلال الفترة ما بين 30 نوفمبر والأول من ديسمبر.

وفقاً للبيان الصادر عن القيادة، كانت المدمرتان ترافقان ثلاثة سفن تجارية أميركية، ولم تُسفر الهجمات عن أي إصابات أو أضرار للسفن، سواء كانت عسكرية أو مدنية.

البيان أوضح أن المدمرتين تمكنتا من التصدي لعدة هجمات تشمل ثلاثة صواريخ باليستية متوسطة المدى، وطائرات مسيرة، وصاروخ كروز، مما حافظ على سلامة السفن وأطقمها.