الإثنين 02 ديسمبر-كانون الأول 2024 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس_متابعات

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قتل عشرات الأشخاص أمس الأحد، إثر اشتباكات بين مشجعين خلال مباراة لكرة القدم في نزيريكوري جنوب شرقي غينيا، وفقا لمصادر طبية لوكالة "فرانس برس".

نحو 100 قتيل في اشتباكات عنيفة بين مشجعين خلال مباراة كرة قدم (فيديو) وقدر أحد الأطباء عدد القتلى بنحو 100 شخص، لكن السلطات لم تقدم تأكيدا رسميا.

وقال طبيب في المستشفى الإقليمي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته إن "هناك نحو 100 قتيل، الجثث مصفوفة على مرمى البصر في المستشفى، وهناك جثث ملقاة على الأرض في الممرات. المشرحة ممتلئة"، فيما أفاد طبيب آخر بأن "هناك عشرات القتلى".

وتظهر مقاطع فيديو على شبكات التواصل الاجتماعي، لم تتمكن وكالة الصحافة الفرنسية من التحقق من صحتها، الكثير من الجثث الهامدة. كما تظهر مقاطع فيديو أخرى متداولة على الشبكات الاجتماعية مشاهد من الارتباك الشديد في الشوارع بعد اندلاع الاشتباكات.

والتزمت الحكومة الصمت مساء الأحد حيال المأساة.

وقال شاهد عيان طالبا إغفال اسمه: "كل شيء انطلق من تحد لقرار الحكم. ثم غزا المشجعون أرض الملعب".

وذكرت الصحافة المحلية أن هذه البطولة الرياضية مخصصة لزعيم المجلس العسكري الجنرال مامادي دومبويا الذي وصل إلى السلطة إثر انقلاب في سبتمبر 2021 وأدى اليمين الدستورية رئيسا للبلاد.

وانتشرت هذه البطولات خلال الأسابيع الأخيرة في غينيا في خطوة ينظر إليها على أنها دعم لترشيح محتمل لدومبويا في الانتخابات الرئاسية المقبلة