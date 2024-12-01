ولي العهد السعودي يصل الإمارات بشكل مفاجئ في زيارة خاصة

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وصل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، مساء الأحد، إلى الإمارات، في زيارة خاصة، وفق وكالة الأنباء السعودية (واس).
وقالت الوكالة عبر موقعها الإلكتروني، إن "الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، وصل إلى دولة الإمارات العربية المتحدة في زيارة خاصة"، دون تفاصيل أخرى.
وتأتي الزيارة في وقت تشهد فيه المنطقة العربية تطورات خطيرة بدءا من حرب الإبادة الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة والخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار في لبنان بعد أكثر عام من المواجهات وليس انتهاء بالعملية العسكرية التي أطلقتها فصائل المعارضة المسلحة في سوريا ضد قوات نظام بشار الأسد، تمكنت فيها من السيطرة بشكل كامل على محافظة إدلب ومعظم أجزاء محافظة حلب