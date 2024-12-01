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انفجار عنيف يستهدف دورية عسكرية تابعة للمجلس الانتقالي بمحافظة أبين .. تفاصيل

الأحد 01 ديسمبر-كانون الأول 2024 الساعة 07 مساءً / مارب برس - خاص
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هز انفجار عنيف سمع دوية أرجاء واسعة من مديرية مودية بمحافظة أبين جنوب اليمن استهدف دورية عسكرية في اللواء ثالث دعم واسناد التابع للمجلس الانتقالي الجنوبي. 

  

وكشفت مصادر جنوبية ان الجرحى هم

قائد الكتيبة الثالث في اللواء الثالث دعم وإسناد محمد عوض معجم مودية.

-الجريح سعد خميس لعور

-الجريح انيس علي علي الوضيع

-الجريح عبيد صالح يسلم احور

-ناصر صالح امدعله المحثوثي الوضيع

 

وأشارت المصادر إلى أن الانفجار ناتج عن زرع عبوة ناسفة بجانب الطريق العام بالقرب من مفرق أورمة.

  

ولفتت المصادر إلى أن الجرحى جرى نقلهم الى مستشفى لودر العام لتلقي العلاج ومن ثم تم نقلهم الى احد المستشفات بمدينة عدن. 

  
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