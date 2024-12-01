نزاعات الأراضي بمحافظة إب توسع خلافات المليشيات الحوثية

الأحد 01 ديسمبر-كانون الأول 2024 الساعة 06 مساءً / مارب برس - خاص

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في مشهد يكشف عمق الفوضى والفساد في مناطق سيطرة مليشيات الحوثيين المصنفة إرهابيا، قتل "جميل علي ناجي" أحد أفراد قسم شرطة "مفرق حبيش"، إثر نزاع مسلح على قطعة أرض في منطقة مفرق "سوق الرجاد" تحت مفرق حبيش بمحافظة إب وسط البلاد.

مصادر محلية أوضحت لـ"مأرب برس" أن "جميل علي ناجي" كان متواجد في موقع الأرضية مع مالكها وهو مكلف بتحقيق الأمر القضائي الصادر من المحكمة والذي يضمن بعدم معارضة الاستحداث أو إيقاف العمل في الأرضية وتواجد مع العمال أثناء عملهم في الارضية لكي ينفذ الحكم الصادر من المحكمة ومنع اي طرف من إيقاف العمل في الأرضية.

وأضافت المصادر أن الأحداث أخذت منعطفا خطيرا حينما وصل القيادي الحوثي المعروف بـ"أبو كليب السراتي"، التابع لوكيل المحافظة للشؤون الفنية "عبدالواحد المروعي" برفقة مسلحين حوثيين على متن طقم عسكري وطالب "السراتي" بوقف العمل فورًا في الأرضية مما أشعل خلافًا بينهم وبين "جميل علي ناجي" المكلف بتنفيذ حكم المحكمة ليشتد الخلاق وينتهى بإطلاق نار أودى بحياة "جميل علي ناجي"

تأتي هذه الحادثة لتعكس غياب القانون وتسلط قيادات الحوثيين النافذين في النزاعات العقارية، حيث باتت التدخلات المسلحة والقرارات الفردية تشعل فتيل الفوضى وتعمق معاناة المواطنين في محافظة إب فجرائم كهذه تُبرز حالة الانهيار التي تعيشها مناطق سيطرة المليشيات الحوثية المصنفة دوليا كجماعة إرهابية، حيث تتصدر المصالح الشخصية والنفوذ المشهد على حساب أمن واستقرار المواطنين والمحافظة.