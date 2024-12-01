أحد مواني الشرعية.. موظفو ميناء النشمية النفطي يعلنون الإضراب الشامل

الأحد 01 ديسمبر-كانون الأول 2024 الساعة 05 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار

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أعلن موظفو وعمال ميناء النشيمة النفطي في قطاع 4 مديرية رضوم بمحافظة شبوة، عن إضراب مفتوح عن العمل وذلك احتجاجاً على تأخر رواتبهم لثلاثة أشهر متتالية.

ودعا موظفو وعمال الميناء النفطي، في بيان لهم، المجلس الرئاسي والحكومة وإدارة شركة وايكوم وإدارة قطاع 4 في شبوة، للإستجابة لمطالبهم بصرف رواتبهم المتأخرة منذ 3 أشهر.

وقال البيان: "نحن موظفو وصال ميناء النشيمة النفطي في قطاع 4 نكتب هذه الرسالة للتعبير عن غضبنا واستيائنا الشديدين من عدم استلامنا لمرتباتنا لثلاثة أشهر متتالية"، مشيرا إلى أن هذا التأخير أدى إلى تدهور كبير في الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للموظفين والعمال في الميناء النفطي، وجعلهم يواجهون صعوبات كبيرة في تلبية احتياجاتهم الأساسية واحتياجات أسرهم.

وأكد البيان، مواصلتهم للإضراب لنيل حقوقهم المشروعة وعدم السماح باستمرار تأخير مرتباتهم، والتي تؤثر على حياتهم ومعيشتهم، مطالبا كل المعنيين بالالتزام الفوري بصرف المرتبات المتأخرة وضمان عدم تكرار هذا التأخير في المستقبل.

وأشار البيان، إلى أن هذا الإضراب جاء نتيجة لعدم الاستجابة لمطالبهم العادلة والمشروعة، لافتا لتطلعهم لأن يتم التعامل مع رسالتهم واحتجاجاتهم بجدية وأن يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لحل هذه الأزمة في أقرب وقت ممكن