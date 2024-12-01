مكتب حقوق الإنسان بمحافظة الجوف يوثق اكثر من 11 ألف جريمة انتهاك ارتكبتها المليشيات الحوثية خلال عام

الأحد 01 ديسمبر-كانون الأول 2024 الساعة 05 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار

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وثق مكتب حقوق الإنسان بمحافظة الجوف، ارتكاب ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الايراني، 11500 حالة انتهاك بالمحافظة خلال العام الماضي 2023.

وبين التقرير الصادر عن المكتب، ان الانتهاكات شملت 16 حالة قتل، و 12 إصابة مباشرة و27 حوادث انفجار الغام زرعتها الميليشيات الحوثية.

مشيراً الى انه تم توثيق 7 حالات نهب ممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال و20 حالة اعتداء على اراضي ومنازل المواطنين، و80 حالة تجنيد للأطفال ومنهم دون سن الخامسة عشر.

وأشار التقرير الى ارتكاب انتهاكات أخرى شملت حرمان الطلاب من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين وحالات انتهاكات التهجير والنزوح والاعتداءات المتكررة بحق المعارضين وابناء القبائل وغيرها من صور الانتهاكات بمناطق الجوف إلى جانب الاستحواذ على المساعدات الاغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين من المشتقات النفطية ومادة الغاز المنزلي .

وأكد التقرير، أن الانتهاكات الحوثية تسببت بتعطيل وتدمير العملية التعليمية والمؤسسات الخدمية والممتلكات الخاصة والمنشآت العامة في محافظة الجوف.

ودعا كافة الهيئات والمنظمات المحلية والدولية والأممية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات الشنيعة والجرائم الجسيمة بحق المواطنين وتحمل مسؤولياتها في مناصرة هذه القضايا لدى المحافل الدولية كمجلس حقوق الإنسان العالمي وهيئات حقوق الإنسان المختلفة وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه هذه المليشيا المتمردة المهددة للسلم والأمن الدوليين والمناهضة لجهود إحلال السلام والاستقرار في البلاد.

وطالب التقرير كافة المنظمات العاملة في مجال الاستجابة الإنسانية إلى الإسراع في تقديم المساعدة للنازحين من ابناء محافظة الجوف وحرموا من ابسط المساعدات الإنسانية والاغاثية.

مشيرا إلى أنه لا يزال هناك المئات من الاسر النازحة شرق الجوف ومارب لم تتلقى اي مساعدة حتى اليوم وهناك تفاقم متزايد للمعاناة جراء ضعف الاستجابة لتغطية احتياجاتهم من قبل شركاء العمل الإنساني