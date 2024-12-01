أسماء ضحايا جريمة استهداف مدنيين في سوق شعبي بمحافظة تعز بطيران حوثي مسير

الأحد 01 ديسمبر-كانون الأول 2024 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- خاص

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ارتفع عدد ضحايا الاستهداف الحوثي لسوق شعبي بمحافظة تعز اليوم الأحد الى 6 قتلى واصابة عدد آخر من المدنيين.

واستهدفت المليشيات الحوثية اليوم بالطيران المسير، سوق شعبي في قرية البومية عزلة البراشة بمديرية مقبنة غربي تعز، ما اسفر عن سقوط ضحايا.

وقالت مصادر محلية لمأرب برس أن حالة عدد من المصابين الذين نقلوا الى المستشفى خطيرة.

اسماء الضحايا القتلى:

عبدالملك مفضل علاية

عبدالله عبده أحمد قريبع

عبدالله علي محمد أحمد

هيمان عبدالرحيم محمد قائد

حسن سعيد علي حسن

زكي احمد عبده يوسف

اسماء الجرحى:

احمد بن احمد يوسف

انيس عبد الغني محمد قائد

عبدالله احمد علي قائد سالم

يوسف محمد علي محمد

عبده حميد علي سالم

قائد حسن علي محمد

منصور سعيد قائد علي

اياد عبد الملك سعيد قائد