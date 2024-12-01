واشنطن تستبعد خيار الحل العسكري ضد الحوثيين حاليًا

الأحد 01 ديسمبر-كانون الأول 2024 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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استبعدت واشنطن نيتها استخدام الخيار العسكري ضد ميليشيا الحوثي؛ مع استمرار تواتر الأخبار عن دعم أمريكي محتمل للقوات الحكومية اليمنية لمهاجمة الحوثيين.

وقال المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن تيم ليندركينغ في تصريحات صحفية، "نحن لا نبحث عن حل عسكري في اليمن في هذا الوقت بالذات".

وأضاف ليندركينغ أن السعي وراء حل عسكري "يمكن أن يجلب المزيد من الدمار لبلد مزقته سنوات من الحرب".

وأوضح أن متابعة ذلك من شأنه أن يعرض اليمن لمزيد من سنوات الموت والدمار والصراع العسكري، مشددًا أنه من الضروري النظر في التأثير على المدنيين اليمنيين، وعلى التأثير على الاقتصاد اليمني والبنية التحتية، والقدرة على نقل الإمدادات، وقدرة السلع التجارية على الوصول إلى اليمن.