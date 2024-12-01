واشنطن تستبعد خيار الحل العسكري ضد الحوثيين حاليًا حكومة الإنقاذ توجه رسالة لروسيا وتعتبرها شريكاً محتملاً في بناء مستقبل سوريا أول تصريح لـ ''بشار الأسد'' ومحمد بن زايد يهاتفه ويعلن وقوف الإمارات معه روايتان مختلفتان للحوثيين وإسرائيل حول هجوم جديد بصاروخ فرط صوتي قمة خليجية تنطلق اليوم في ضيافة دولة الكويت قطار الرياض ينطلق رسمياً بثلاثة مسارات والسلطات توضح كيفية شراء التذاكر وتحديد الوجهات الداخلية تقرر الغاء التعامل بالبطائق الشخصية القديمة بشكل نهائي طارق صالح: ''قاتلنا الحوثيين بالسلاح الشخصي في قلب صنعاء وننتظر الإحتفال بتحريرها واستعادة الحديدة'' موعد قرعة كأس العالم للأندية 2025 والقنوات الناقلة الشكل الجديد لكأس العالم الجامعة العربية تصدر أول بيان لها على التطورات المعارك في سوريا
استبعدت واشنطن نيتها استخدام الخيار العسكري ضد ميليشيا الحوثي؛ مع استمرار تواتر الأخبار عن دعم أمريكي محتمل للقوات الحكومية اليمنية لمهاجمة الحوثيين.
وقال المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن تيم ليندركينغ في تصريحات صحفية، "نحن لا نبحث عن حل عسكري في اليمن في هذا الوقت بالذات".
وأضاف ليندركينغ أن السعي وراء حل عسكري "يمكن أن يجلب المزيد من الدمار لبلد مزقته سنوات من الحرب".
وأوضح أن متابعة ذلك من شأنه أن يعرض اليمن لمزيد من سنوات الموت والدمار والصراع العسكري، مشددًا أنه من الضروري النظر في التأثير على المدنيين اليمنيين، وعلى التأثير على الاقتصاد اليمني والبنية التحتية، والقدرة على نقل الإمدادات، وقدرة السلع التجارية على الوصول إلى اليمن.