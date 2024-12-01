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أول تصريح لـ ''بشار الأسد'' ومحمد بن زايد يهاتفه ويعلن وقوف الإمارات معه

الأحد 01 ديسمبر-كانون الأول 2024 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- تغطية خاصة
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أجرى محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات اتصالاً هاتفياً برئيس النظام السوري، بشار الأسد، إذ بحثا تطورات الأوضاع في سوريا، إضافة إلى مجمل القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك.

رئيس دولة الإمارات أكد تضامن بلاده مع سوريا ودعمها في محاربة ماوصفه الإرهاب والتطرف.

 كما شدد على موقف دولة الإمارات الداعم لجميع الجهود والمساعي المبذولة لإيجاد حل سلمي للأزمة السورية بما يحقق تطلعات الشعب السوري الشقيق إلى الاستقرار والتنمية ويضمن وحدة سوريا وسيادتها على كامل أراضيها، وفق تعبيره.

الى ذلك تعهد رئيس النظام السوري بشار الأسد بـ"استخدام القوة للقضاء على الإرهاب".

وقال خلال اتصال مع مسؤول أبخازي، اليوم الأحد: "سنواصل الدفاع عن استقرار ووحدة أراضينا".

ووفق الاسد فإن من وصفهم بـ "الإرهابيين لا يمثلون الشعب ولا مؤسسات الدولة، بل يمثلون فقط الأجهزة التي تشغلهم وتدعمهم".

واضاف"سنواصل حربنا لمكافحة الإرهاب".

وحققت فصائل المعارضة السورية انتصارات كبيرة وواسعة في عملية بدأتها يوم الاربعاء تحت مسمى ردع العدوان، حيث سيطرت على مدن حلب وإدلب وتقدمت باتجاه حماة، مع انسحاب قوات النظام والمليشيات الإيرانية الداعمة لها.

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