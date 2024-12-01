روايتان مختلفتان للحوثيين وإسرائيل حول هجوم جديد بصاروخ فرط صوتي

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اعلن الحوثيون اليوم الأحد استهداف ''هدف حيوي'' في منطقة يافا المحتلة (تل أبيب) بصاروخ فرط صوتي نوع "فلسطين2"، وفق المتحدث باسم الجماعة يحيى سريع.
وكانت إذاعة الجيش الإسرائيلي افادت صباح اليوم بإصابة 4 أشخاص خلال تدافعهم باتجاه الملاجئ شمال تل أبيب بعد إطلاق صاروخ من اليمن.
من جانبه أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، اعتراض صاروخ أطلق من اليمن قبل اختراقه المجال الجوي الاسرائيلي.
وكتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، عبر حسابه بمنصة إكس: "اعتراض الصاروخ الذي أطلق من اليمن قبل اختراقه المجال الجوي الاسرائيلي".
وسبق ذلك بيان مقتضب آخر، جاء فيه أن تم "تفعيل إنذارات في عدة مناطق في وسط إسرائيل بعد إطلاق صاروخ من اليمن".
وبالتزامن، أعلنت هيئة التجارة البحرية البريطانية اليوم تلقيها تقارير عن حادث على بعد 80 ميلاً جنوب مدينة عدن في اليمن وقالت إن السلطات تحقق بشأنه.