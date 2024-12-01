قمة خليجية تنطلق اليوم في ضيافة دولة الكويت

الأحد 01 ديسمبر-كانون الأول 2024 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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تستضيف الكويت، الأحد، القمة الخليجية الـ45 والثامنة من نوعها على أراضيها، بمشاركة قادة وممثلي السعودية وقطر والإمارات والبحرين وسلطنة عمان.

وبحسب وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا"، "القمة الخليجية الـ45 تقام في قصر بيان بالعاصمة الكويتية بحضور قادة مجلس الدول وممثليهم".

وأوضحت أن القمة "تناقش عددا من القضايا الاستراتيجية ذات الأولوية، منها قضايا الأمن الإقليمي، وتعزيز التكامل الاقتصادي الخليجي، ومواجهة التحديات الإقليمية والعالمية، ومستجدات الوضع في فلسطين ولبنان وسوريا واليمن".

من جانبها، أفادت وكالة الأنباء العمانية، الأحد، أن "نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء ، فهد بن محمود آل سعيد، غادر البلاد متوجّهًا إلى الكويت لترؤّس وفد سلطنة عُمان في القمة الخليجية الـ45 التي ستُعقد في وقت لاحق اليوم".

ووفق وكالة الأنباء القطرية "قنا"، يشارك أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني في القمة الخليجية الـ45.

بينما يترأس نائب رئيس الإمارات منصور بن زايد آل نهيان، وفد بلاده بالقمة، نيابة عن رئيس البلاد محمد بن زايد آل نهيان، بحسب وكالة الأنباء الرسمية "وام".

فيما لم تعلن السعودية والبحرين حتى الساعة 7:05 ت.غ عن المشاركين بالقمة التي ستكون بضيافة أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح.

وعلى مدار 43 عاما من مسيرة مجلس التعاون ل‍دول الخليج العربي، استضافت الكويت 7 قمم من أصل 44 قمة استهدفت جميعها تعزيز العمل الخليجي وتحقيق التكامل بين دول المجلس، واتخاذ مواقف مشتركة حيال التطورات الإقليمية والدولية.

وكانت أول قمة خليجية تستضيفها الكويت في 1984، وتوالت القمم في أعوام 1991 و1997 و2003 و2009 و2013، و2017.

وستكون القمة التي تستضيفها العاصمة الكويتية اليوم الأحد، القمة الثامنة التي تعقد في البلاد وتوافق الدورة الـ45 للمجلس الأعلى لدول المجلس، بحسب إعلام محلي.