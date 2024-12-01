طارق صالح: ''قاتلنا الحوثيين بالسلاح الشخصي في قلب صنعاء وننتظر الإحتفال بتحريرها واستعادة الحديدة''

الأحد 01 ديسمبر-كانون الأول 2024 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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تحدث طارق صالح عضو مجلس القيادة الرئاسي عن انتفاضة 2 ديسمبر 2017م التي دعا لها عمه الرئيس الأسبق علي عبدالله صالح، قائلا إنهم قاتلو جماعة الحوثي في قلب العاصمة صنعاء بسلاحهم الشخصي، دون مساعدة أحد.

وكتب طارق، على منصة إكس تزامنا مع ذكرى انتفاضة 2 ديسمبر التي انتهت بمقتل صالح وخروج طارق من صنعاء، قائلا :''في الثاني من ديسمبر، قاد رئيس الجمهورية الاسبق الزعيم علي عبدالله صالح ثورة ضد عصابة إيران في قلب العاصمة، حيث قاتلنا بسلاحنا الشخصي رغم كل المخاطر''.

وأضاف: ''فقدنا قيادتنا في المعركة، لكننا واصلنا الثورة من داخل الشرعية اليمنية وبدعم الاشقاء، وبالمشاركة مع اخوة لنا في الدم والهدف من ابناء تهامة والعمالقة الجنوبية''.

وتابع: ''نتذكر الثاني من ديسمبر، ونحتفل بالسابع منه بتحرير الخوخة التي تحولت عاصمة للحديدة، ومنبرا وطنيا من قلب تهامة، حيث جمعت الاف الناس بين مقاتل للحوثي او نازح منه، تساند وتنتظر الاحتفال باستعادة الحديدة وتحرير صنعاء''، حد تعبيره.