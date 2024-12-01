الجامعة العربية تصدر أول بيان لها على التطورات المعارك في سوريا

الأحد 01 ديسمبر-كانون الأول 2024 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس_خاص

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أصدرت جامعة الدول العربية بيانًا رسميًا تعبر فيه عن قلقها العميق إزاء الهجوم المفاجئ الذي شنته قوات المعارضة المسلحة السورية على مدينة حلب في شمال البلاد.

وقال البيان: "تتابع جامعة الدول العربية بقلق بالغ التطورات الميدانية في سوريا، وتؤكد على ضرورة احترام وحدة وسيادة وسلامة أراضي الجمهورية العربية السورية."

وصرح جمال رشدي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة العربية، بأن أحمد أبو الغيط عبّر عن انزعاجه جراء الأحداث المتسارعة التي تشهدها سوريا، وتأثيرها على المدنيين.

مضيفًا أن هذه التطورات قد تفتح المجال لفوضى تستفيد منها الجماعات الإرهابية لاستئناف أنشطتها.

كما أكد رشدي التزام الأمانة العامة للجامعة بجميع عناصر الموقف السياسي المتعلق بالوضع في سوريا، كما هو منصوص عليه في قرارات مجلس الجامعة بمختلف مستوياتها.

وفي السياق، تمكنت قوات المعارضة من السيطرة على أجزاء كبيرة من مدينة حلب، مما أدى إلى سقوط العديد من القتلى في صفوف الجيش السوري، وهو ما يمثل تحديًا كبيرًا للنظام بقيادة الرئيس بشار الأسد.

إضافة إلى ذلك، فرضت المعارضة سيطرتها الكاملة على ريف إدلب بعد شن هجومها يوم الأربعاء، وذلك بعد أن كانت قد خسرت أجزاء من المنطقة لصالح القوات النظامية في عام 2019.

في المقابل، أكدت وسائل الإعلام السورية الرسمية أن الأوضاع في محافظة حماة مستقرة، مشيرة إلى أن الجيش السوري في جاهزية تامة للتصدي لأي اعتداء. هذا،

وقد أفادت تقارير من المعارضة بأن قواتها قد وصلت إلى وسط مدينة حماة وسيطرت على عدة بلدات في ريفها الشمالي بعد استعادة السيطرة على معظم مدينة حلب.

من جانبها، أعلنت رئاسة النظام السوري أن "سوريا قادرة، بمساعدة حلفائها وأصدقائها، على دحر الإرهابيين وداعميهم".

وذكرت أن الرئيس بشار الأسد أجرى اتصالاً مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني لمناقشة التطورات الأخيرة وتعزيز التعاون في مجال مكافحة الإرهاب، حيث أكد السوداني استعداده لدعم سوريا في مواجهة هذه التحديات وضرورة الحفاظ على استقرار البلاد وسيادتها ووحدة أراضيها.