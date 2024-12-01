الكشف عن تفاصيل المعارك حول التقدم و السيطرة على مطار حلب الاستراتيجي

الأحد 01 ديسمبر-كانون الأول 2024 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس_خاص

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الهجوم الذي نفذته "هيئة تحرير الشام" وفصائل مسلحة أخرى على مناطق في محافظة حلب وريف إدلب خلال الأيام الماضية كان بمثابة مفاجأة كبرى على الصعيد العسكري.

للمرة الأولى منذ بداية الصراع في سوريا عام 2011، تتمكن تلك الفصائل من السيطرة على مساحات شاسعة تضم مطاراً مدنياً دولياً، حيث أعلنت "قيادة التحالف العسكري المعارض في سوريا" أن قواتها قد استولت على مطار حلب الدولي وكذلك محافظة إدلب بالكامل.

وقال المتحدث باسم القيادة، حسن عبدالغني، في تغريدة على موقع إكس: "سيطرت وحداتنا على مطار حلب الدولي"، الذي يبعد حوالي 10 كيلومترات شرق المدينة.

أهمية مطار حلب الدولي تاريخياً، يُعتبر مطار حلب الدولي، الذي يقع في منطقة النيرب، ثاني أكبر مطار في سوريا بعد مطار دمشق الدولي.

يمتد المطار على مساحة تزيد عن ثلاثة كيلومترات مربعة ويعود تأسيسه إلى خمسينيات القرن الماضي، حيث شهد عدة تحديثات على مر السنين حتى قبل بداية النزاع. يُعد المطار حلقة وصل رئيسية بين حلب، التي تُعرف بعاصمتها الاقتصادية، والوجهات الداخلية والدولية.

وعلى الرغم من توقف حركة الطيران لفترات طويلة، فقد كان يسير رحلات داخلية وخارجية عبر مدرجه الرئيسي. دلالات السيطرة على المطار تأتي أهمية السيطرة على مطار حلب في إطار تحقيق إنجاز عسكري لم تشهده سوريا خلال 14 عاماً من الحرب.

وبتزامن هذه السيطرة، أعلنت الفصائل المسلحة احتلال جزء كبير من مدينة حلب وتأكيدها السيطرة على 25 قرية وبلدة في ريف إدلب، على مساحة تصل إلى 400 كيلومتر مربع.

كما صرحت "هيئة تحرير الشام" في وقت لاحق بأنها توسيع نطاق سيطرتها في ريف حماة، مما يعكس استمرار تقدمها في مناطق جديدة بعد السيطرة على حلب والبدء في التوسع نحو ريف إدلب.