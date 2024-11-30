مليشيا الحوثي تفرض جمعية تعاونية على المواطنين في الضالع.

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عممت مليشيا الحوثي على مواطنين مديريّات الخاضعة لسيطرتها في محافظة الضالع جنوب اليمن على المشاركة في جمعية تعاونية تم تأسيسها وفق عناصر قيادية تابعة لهم.
وقالت مصادر محلية لـ"مأرب برس" إن هذه الجمعية تأتي في إطار جهود المليشيا لتأمين مصادر التمويل وتعزيز نفوذهم الاقتصادي في المنطقة وتعزيز سيطرتها على أملاك المزارعين وغيرها من مصادر الدخل والتحكم فيها.
وحسب المصادر فقد تلقى سكان المديريّات بما في ذلك المزارعين تعليمات صارمة من المليشيا بالانضمام إلى الجمعية والمساهمة فيها في وقت تواجه فيه العديد من الأسر صعوبات اقتصادية متزايدة نتيجة الأوضاع الراهنة ومنعهم للمساعدات الدولية والمنظمات.
وأكدت المصادر أن المليشيا يروجون للجمعية كوسيلة لدعم المزارعين والخدمات المجتمعية لكن العديد من السكان يرونها وسيلة للسيطرة على مصادر دخلهم وتوجيهها لصالح المليشيا يُشار إلى أن الجمعية تفرض رسومًا على الأعضاء الجدد مما يزيد من الأعباء المالية على الأسر.
في ظل هذه التطورات يعبّر سكان المديريات الخاضعة لسيطرة المليشيا عن مخاوفهم من استمرار تصاعد الضغوط من قبل المليشيا ويطالبون المجتمع الدولي بالتدخل لحماية حقوقهم ووقف الانتهاكات التي يتعرضون لها.