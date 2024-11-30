مليشيات الحوثي تجبر طلاب المدارس على الطواف حول مجسم الهالك حسن نصر الله .. احياء تقديس الاصنام - فيديو

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في تصعيد جديد لاستغلال التعليم لأغراض طائفية، أجبرت مليشيات الحوثيين في محافظة إب طلاب المدارس على الطواف حول مجسم للهالك حسن نصر الله، زعيم مليشيات حزب الله اللبناني، في مشهد أثار غضباً واسعاً واعتبره مراقبون سابقة خطيرة تهدد مستقبل التعليم في اليمن.
وأكدت مصادر محلية لـ"مأرب برس" أن المليشيات أقامت الفعالية وأخذت طلاب المدارس إلى حيث نصبت مجسم نصر الله وفرضت على الطلاب المشاركة في طقوس قسرية تحت التهديد بالقوة وفرض العقاب في محاولة لزرع أفكار طائفية تتعارض مع هوية المجتمع اليمني وثقافته.
وأضافت المصادر أن هذا التصرف أثار موجة استياء عارمة بين أولياء الأمور والنشطاء الذين وصفوا ما حدث بأنه اغتيال لبراءة الأطفال واستغلال مؤسسات التعليم لترويج أجندة طائفية تهدد الهوية الوطنية.
تعد هذه الحادثة جزءاً من حملة أوسع تنتهجها المليشيات الحوثية المصنفة إرهابيا حيث سبق وأن عدلت المناهج الدراسية وأدخلت مواد طائفية وفرضت أنشطة وفعاليات تحمل طابعاً طائفياً على المدارس.
ويرى محللون أن هذا السلوك يهدف إلى إنشاء جيل مُعبأ بالأفكار الطائفية والمتطرفة، في ظل تجاهل تام للاحتياجات التعليمية الحقيقية للأطفال الذين يعانون أصلاً من تبعات الحرب المستمرة.