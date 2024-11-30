اختتام بطولة الشهيد حسن فرحان بن جلال لكرة القدم بمأرب. قوات دفاع شبوة تعلن ضبط خلية حوثية في مدينة عتق وتتوعد بالضرب بيد من حديد الفريق علي محسن: علم الاستقلال في 30 نوفمبر هو ذات العلم الذي يرفرف في كل ربوع اليمن علما للجمهورية الموحدة بن عديو: على مدار التاريخ كانت عدن مطمعا للغزاة وفي ذات الوقت كانت شعلة للثورة والمقاومة والانتصار التكتل الوطني للأحزاب يوجه طلبا لكافة القوى السياسية والجماهيرية في اليمن كيف حصل الملف السعودي على أعلى تقييم لاستضافة مونديال 2034؟ الكويت تسحب الجنسية عن فنان ومطربة مشهورين النجم الكروي ميسي مدلل الفيفا يثير الجدل في جائزة جديدة أول بيان لجيش النظام السوري: أقر ضمنياً بالهزيمة في حلب وقال أنه انسحب ليعيد الإنتشار الكشف عرض مثير وصفقة من العيار الثقيل من ليفربول لضم نجم جديد
اختتمت عصر اليوم السبت على ملعب مأرب الأولمبي، منافسات المرحلة الثانية من تصفيات بطولة الشهيد حسن فرحان بن جلال مدير دائرة التصنيع الحربي للفرق الرياضية في لعبة كرة القدم بمدينة مأرب.
و توج فريق ملوك سبأ الرياضي بكأس البطولة ،بتغلبه في مباراة الختام ،اليوم، على فريق حماس الرياضي الوصيف بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، بعد منافسة انتهت فيها المباراة الرسمية بفوز فريق ملوك سبأ، وتصعده لمنصة التتويج .
وتنافس في هذه البطولة التي نظمها مكتب الشباب والرياضة بمديرية المدينة برعاية شركة النفط اليمنية والمجلس المحلي، 15 فريقا متأهلا من المرحلة الأولى، توزعوا على خمس مجموعات، تأهل للنهائي في البطولة فريقا ملوك سبأ وفريق حماس للمباراة النهائية في البطولة التي استمرت لمدة الشهر .
وخلال حفل التتويج هنأ وكيل محافظة مأرب الدكتور عبدربه مفتاح الفريق الفائز بالكأس والميداليات الذهبية، والوصيف.... مؤكدا على أهمية إقامة مثل هذه الأنشطة والتظاهرات الرياضية للشباب والأشبال في المحافظة التي تمكنهم من صقل مهاراتهم وتنمية مواهبهم، وتعزيز صحتهم الجسمية وقدراتهم العقلية.. مشيرا إلى أن إطلاق اسم الشهيد حسن فرحان على هذه البطولة هو تقدير لما قدمه من تضحيات دفاعا عن الوطن والجمهورية والثورة ومكتسباتها ،ولجهوده في مجال التصنيع الحربي، ومشاركته في مختلف المعارك الوطنية والمواجهات بجبهات العزة والشرف ضد مليشيات الحوثي الإرهابية.
حضر الاختتام مدير عام مكتب الشباب والرياضة بالمحافظة علي حشوان،ومديرو مكاتب الشباب والرياضة في المحافظات،وعدد من مديري المكاتب التنفيذية بمحافظة مأرب.