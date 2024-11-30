اختتام بطولة الشهيد حسن فرحان بن جلال لكرة القدم بمأرب.

السبت 30 نوفمبر-تشرين الثاني 2024 الساعة 07 مساءً / مأرب برس/عبدالله العطار

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اختتمت عصر اليوم السبت على ملعب مأرب الأولمبي، منافسات المرحلة الثانية من تصفيات بطولة الشهيد حسن فرحان بن جلال مدير دائرة التصنيع الحربي للفرق الرياضية في لعبة كرة القدم بمدينة مأرب.

و توج فريق ملوك سبأ الرياضي بكأس البطولة ،بتغلبه في مباراة الختام ،اليوم، على فريق حماس الرياضي الوصيف بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، بعد منافسة انتهت فيها المباراة الرسمية بفوز فريق ملوك سبأ، وتصعده لمنصة التتويج .

وتنافس في هذه البطولة التي نظمها مكتب الشباب والرياضة بمديرية المدينة برعاية شركة النفط اليمنية والمجلس المحلي، 15 فريقا متأهلا من المرحلة الأولى، توزعوا على خمس مجموعات، تأهل للنهائي في البطولة فريقا ملوك سبأ وفريق حماس للمباراة النهائية في البطولة التي استمرت لمدة الشهر .

وخلال حفل التتويج هنأ وكيل محافظة مأرب الدكتور عبدربه مفتاح الفريق الفائز بالكأس والميداليات الذهبية، والوصيف.... مؤكدا على أهمية إقامة مثل هذه الأنشطة والتظاهرات الرياضية للشباب والأشبال في المحافظة التي تمكنهم من صقل مهاراتهم وتنمية مواهبهم، وتعزيز صحتهم الجسمية وقدراتهم العقلية.. مشيرا إلى أن إطلاق اسم الشهيد حسن فرحان على هذه البطولة هو تقدير لما قدمه من تضحيات دفاعا عن الوطن والجمهورية والثورة ومكتسباتها ،ولجهوده في مجال التصنيع الحربي، ومشاركته في مختلف المعارك الوطنية والمواجهات بجبهات العزة والشرف ضد مليشيات الحوثي الإرهابية.

حضر الاختتام مدير عام مكتب الشباب والرياضة بالمحافظة علي حشوان،ومديرو مكاتب الشباب والرياضة في المحافظات،وعدد من مديري المكاتب التنفيذية بمحافظة مأرب.