اختتام بطولة الشهيد حسن فرحان بن جلال لكرة القدم بمأرب. قوات دفاع شبوة تعلن ضبط خلية حوثية في مدينة عتق وتتوعد بالضرب بيد من حديد الفريق علي محسن: علم الاستقلال في 30 نوفمبر هو ذات العلم الذي يرفرف في كل ربوع اليمن علما للجمهورية الموحدة بن عديو: على مدار التاريخ كانت عدن مطمعا للغزاة وفي ذات الوقت كانت شعلة للثورة والمقاومة والانتصار التكتل الوطني للأحزاب يوجه طلبا لكافة القوى السياسية والجماهيرية في اليمن كيف حصل الملف السعودي على أعلى تقييم لاستضافة مونديال 2034؟ الكويت تسحب الجنسية عن فنان ومطربة مشهورين النجم الكروي ميسي مدلل الفيفا يثير الجدل في جائزة جديدة أول بيان لجيش النظام السوري: أقر ضمنياً بالهزيمة في حلب وقال أنه انسحب ليعيد الإنتشار الكشف عرض مثير وصفقة من العيار الثقيل من ليفربول لضم نجم جديد
كشفت قوات دفاع شبوة، اليوم السبت، عن ضبط خلية حوثية في ضواحي مدينة عتق عاصمة محافظة شبوة (جنوب شرقي اليمن).
وقالت القوات في بيان على حسابها في منصة إكس، "ان قوات دفاع شبوة تمكنت من ضبط خلية حوثية فجر اليوم في أحد ضواحي مدينة عتق كانت تحاول القيام بأعمال تخل بالأمن والاستقرار في المحافظة".
وأضافت القوات أنها وبعد تلقيها معلومات استخباراتية دقيقة، حددت مكان تواجد الخلية وقامت بمحاصرتهم والاشتباك معهم والقبض عليهم.
وأشارت إلى أنه تم العثور بحوزة الخلية "شعارات حوثية مناهضة للتحالف العربي والقوات الشرعية في المحافظة" دون تفاصيل إضافية.
وشددت القوات على أنها ستضرب بيد من حديد لكل من يحاول زعزعة الأمن والاستقرار والسكينة في المحافظة