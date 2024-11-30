قوات دفاع شبوة تعلن ضبط خلية حوثية في مدينة عتق وتتوعد بالضرب بيد من حديد

السبت 30 نوفمبر-تشرين الثاني 2024 الساعة 07 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار

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كشفت قوات دفاع شبوة، اليوم السبت، عن ضبط خلية حوثية في ضواحي مدينة عتق عاصمة محافظة شبوة (جنوب شرقي اليمن).

وقالت القوات في بيان على حسابها في منصة إكس، "ان قوات دفاع شبوة تمكنت من ضبط خلية حوثية فجر اليوم في أحد ضواحي مدينة عتق كانت تحاول القيام بأعمال تخل بالأمن والاستقرار في المحافظة".

وأضافت القوات أنها وبعد تلقيها معلومات استخباراتية دقيقة، حددت مكان تواجد الخلية وقامت بمحاصرتهم والاشتباك معهم والقبض عليهم.

وأشارت إلى أنه تم العثور بحوزة الخلية "شعارات حوثية مناهضة للتحالف العربي والقوات الشرعية في المحافظة" دون تفاصيل إضافية.

وشددت القوات على أنها ستضرب بيد من حديد لكل من يحاول زعزعة الأمن والاستقرار والسكينة في المحافظة