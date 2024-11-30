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الفريق علي محسن: علم الاستقلال في 30 نوفمبر هو ذات العلم الذي يرفرف في كل ربوع اليمن علما للجمهورية الموحدة

السبت 30 نوفمبر-تشرين الثاني 2024 الساعة 06 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار
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قال نائب رئيس الجمهورية السابق، الفريق علي محسن الأحمر، إن علم الاستقلال الذي رفرف في مدينة عدن في الـ30 من نوفمبر المجيد 1967م، هو ذات العلم الذي يرفرف في كل ربوع اليمن، ليكون علم الجمهورية الموحدة.

جاء ذلك في تهنئة نشرها الحساب الرسمي للفريق الأحمر على منصة “إكس اطلع عليها “مأرب برس”، هنأ فيها الشعب اليمني بمناسبة الذكرى الـ57 لعيد الجلاء من الاستعمار البريطاني البغيض. 

وجاء في التهنئة: “لقد رفرف علم الاستقلال في عدن الحبيبة في الـ30 من نوفمبر المجيد 1967م، علم التحرير والحرية، وها هو اليوم العلم ذاته يرفرف في كل ربوع اليمن، بإجماع شامل في 22 مايو 1990م، ليكون العَلَم الوطني للجمهورية اليمنية الموحّدة”. 

ويحتفل الشعب اليمني، اليوم السبت 30 نوفمبر/تشرين الثاني بالعيد 57 لجلاء آخر جندي بريطاني من جنوب اليمن، والذي جاء تتويجا لنضالات الشعب اليمني شمالا وجنوبا ضد الاستبداد الامامي في الشمال والاحتلال البريطاني في الجنوب.

وفي 30 نوفمبر/تشرين الثاني 1967، غادر آخر جندي بريطاني مدينة عدن بعد 129 عامًا من الاحتلال لجنوب اليمن، وبعد أربع سنوات من اندلاع ثورة 14 أكتوبر/تشرين الأول 1963 من جبال ردفان بقيادة الثائر راجح بن غالب لبوزة

 
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