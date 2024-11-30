بن عديو: على مدار التاريخ كانت عدن مطمعا للغزاة وفي ذات الوقت كانت شعلة للثورة والمقاومة والانتصار

السبت 30 نوفمبر-تشرين الثاني 2024 الساعة 06 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار

عدد القراءات 100

أكد محافظ شبوة السابق محمد بن صالح عديو، أن مدينة عدن ستظل شعلة للثورة والمقاومة والإنتصار على مدار التاريخ،

وقال بن عديو في تغريدة على منصة إكس: "في يوم الثلاثين من نوفمبر 1967م طويت مرحلة دامت 129 عاما من الإستعمار البريطاني لجنوب الوطن".

وأضاف أنه "وعلى مدار التاريخ كانت عدن مطمعا للغزاة وفي ذات الوقت شعلة للثورة والمقاومة والانتصار، وكما قدمت اليها أساطيل المستعمر تحمل الغزاة فقد عادت لتحملهم بعد أن تبددت أطماعهم أمام صلابة الشعب وإرادته وتضحياته لنيل استقلاله".

وحيا بن عديو، في ذكرى الاستقلال الوطني السابعة والخمسين جميع أبناء شعبنا اليمني سائلا الرحمة للشهداء الذين كتبوا بدمهم عهد الاستقلال المجيد