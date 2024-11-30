آخر الاخبار

الفريق علي محسن: علم الاستقلال في 30 نوفمبر هو ذات العلم الذي يرفرف في كل ربوع اليمن علما للجمهورية الموحدة بن عديو: على مدار التاريخ كانت عدن مطمعا للغزاة وفي ذات الوقت كانت شعلة للثورة والمقاومة والانتصار التكتل الوطني للأحزاب يوجه طلبا لكافة القوى السياسية والجماهيرية في اليمن كيف حصل الملف السعودي على أعلى تقييم لاستضافة مونديال 2034؟ الكويت تسحب الجنسية عن فنان ومطربة مشهورين النجم الكروي ميسي مدلل الفيفا يثير الجدل في جائزة جديدة أول بيان لجيش النظام السوري: أقر ضمنياً بالهزيمة في حلب وقال أنه انسحب ليعيد الإنتشار الكشف عرض مثير وصفقة من العيار الثقيل من ليفربول لضم نجم جديد بمناسبة عيد الإستقلال: العليمي يتحدث عن السبيل لإسقاط الإنقلاب وعلي محسن يشير إلى علم الحرية الذي رفرف في عدن الحبيبة أكثر من 60 نائباً في بريطانيا يدعون لمعاقبة إسرائيل

بن عديو: على مدار التاريخ كانت عدن مطمعا للغزاة وفي ذات الوقت كانت شعلة للثورة والمقاومة والانتصار

السبت 30 نوفمبر-تشرين الثاني 2024 الساعة 06 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار
عدد القراءات 100

 

أكد محافظ شبوة السابق محمد بن صالح عديو، أن مدينة عدن ستظل شعلة للثورة والمقاومة والإنتصار على مدار التاريخ، 

 

وقال بن عديو في تغريدة على منصة إكس: "في يوم الثلاثين من نوفمبر 1967م طويت مرحلة دامت 129 عاما من الإستعمار البريطاني لجنوب الوطن".

  

وأضاف أنه "وعلى مدار التاريخ كانت عدن مطمعا للغزاة وفي ذات الوقت شعلة للثورة والمقاومة والانتصار، وكما قدمت اليها أساطيل المستعمر تحمل الغزاة فقد عادت لتحملهم بعد أن تبددت أطماعهم أمام صلابة الشعب وإرادته وتضحياته لنيل استقلاله".

 

وحيا بن عديو، في ذكرى الاستقلال الوطني السابعة والخمسين جميع أبناء شعبنا اليمني سائلا الرحمة للشهداء الذين كتبوا بدمهم عهد الاستقلال المجيد

 
إقراء أيضاً
الفريق علي محسن: علم الاستقلال في 30 نوفمبر هو ذات العلم الذي يرفرف في كل ربوع ال
التكتل الوطني للأحزاب يوجه طلبا لكافة القوى السياسية والجماهيرية في اليمن
بمناسبة عيد الإستقلال: العليمي يتحدث عن السبيل لإسقاط الإنقلاب وعلي محسن يشير إل
مظاهرة حاشدة بمدينة مأرب دعما للمقاومة الفلسطينية والمتظاهرون يوجهون رسائل للمجتم
(تقرير) جبايات الحوثيين تدفع القطاعات التجارية في اليمن نحو الانهيار  وشكاوى الضح
مليشيا الحوثي تجبر قبائل إب على رفع اعتصامهم في دار سلم بعد تهديدات بفضه بالقوة
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة أخبار اليمن

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2024 مأرب برس | موقع الأخبار الأول