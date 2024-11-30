الفريق علي محسن: علم الاستقلال في 30 نوفمبر هو ذات العلم الذي يرفرف في كل ربوع اليمن علما للجمهورية الموحدة بن عديو: على مدار التاريخ كانت عدن مطمعا للغزاة وفي ذات الوقت كانت شعلة للثورة والمقاومة والانتصار التكتل الوطني للأحزاب يوجه طلبا لكافة القوى السياسية والجماهيرية في اليمن كيف حصل الملف السعودي على أعلى تقييم لاستضافة مونديال 2034؟ الكويت تسحب الجنسية عن فنان ومطربة مشهورين النجم الكروي ميسي مدلل الفيفا يثير الجدل في جائزة جديدة أول بيان لجيش النظام السوري: أقر ضمنياً بالهزيمة في حلب وقال أنه انسحب ليعيد الإنتشار الكشف عرض مثير وصفقة من العيار الثقيل من ليفربول لضم نجم جديد بمناسبة عيد الإستقلال: العليمي يتحدث عن السبيل لإسقاط الإنقلاب وعلي محسن يشير إلى علم الحرية الذي رفرف في عدن الحبيبة أكثر من 60 نائباً في بريطانيا يدعون لمعاقبة إسرائيل
أكد محافظ شبوة السابق محمد بن صالح عديو، أن مدينة عدن ستظل شعلة للثورة والمقاومة والإنتصار على مدار التاريخ،
وقال بن عديو في تغريدة على منصة إكس: "في يوم الثلاثين من نوفمبر 1967م طويت مرحلة دامت 129 عاما من الإستعمار البريطاني لجنوب الوطن".
وأضاف أنه "وعلى مدار التاريخ كانت عدن مطمعا للغزاة وفي ذات الوقت شعلة للثورة والمقاومة والانتصار، وكما قدمت اليها أساطيل المستعمر تحمل الغزاة فقد عادت لتحملهم بعد أن تبددت أطماعهم أمام صلابة الشعب وإرادته وتضحياته لنيل استقلاله".
وحيا بن عديو، في ذكرى الاستقلال الوطني السابعة والخمسين جميع أبناء شعبنا اليمني سائلا الرحمة للشهداء الذين كتبوا بدمهم عهد الاستقلال المجيد