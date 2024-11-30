التكتل الوطني للأحزاب يوجه طلبا لكافة القوى السياسية والجماهيرية في اليمن

السبت 30 نوفمبر-تشرين الثاني 2024 الساعة 06 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار

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دعا التكتل الوطني للأحزاب كافة الأحزاب والمكونات السياسية وجماهير الشعب اليمني في كل أنحاء البلاد إلى الاحتفاء بالذكرى الـ57 لذكرى الاستقلال 30 نوفمبر.

كما أكد التكتل الوطني للأحزاب اليمنية، تمسكه بمبادئ ثورتي سبتمبر وأكتوبر التي تمثل ركائز بناء الدولة الحديثة وقوامها، والعمل على استعادة الدولة والقضاء على الانقلاب وإنهاء الانقسامات البينية ونبذ العنف والطائفية ونشر ثقافة التسامح والتعايش.

وطالب التكتل، جميع القوى السياسية والمجتمعية إلى استلهام روح النضال والتضحيات التي جسدتها ذكرى الاستقلال لمواجهة التحديات الراهنة، والعمل يداً بيد لاستعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي.

وحث التكتل على بذل الجهود إلى جانب المجلس الرئاسي والحكومة لرفع المعاناة عن كاهل الشعب اليمني في سبيل تحقيق التعافي الاقتصادي وتوفير الخدمات للمواطنين في كل البلاد.

وحيا التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية الشعب اليمني العظيم بذكرى الاستقلال الوطني، وقال إنه جسد أسمى معاني النضال والتحرر من الاحتلال البريطاني، وإجباره على مغادرة أرضنا الطاهرة في 30 نوفمبر 1967.

وأشار إلى أنه في هذه المناسبة الوطنية يستذكر بكل فخر تضحيات الأبطال الذين قدموا أرواحهم ودماءهم من أجل الاستقلال ودفاعاً عن كرامة وسيادة وطنهم، معاهداً على المضي قدماً لتحقيق أهداف الثورات اليمنية، المتمثلة في بناء دولة القانون والمؤسسات التي تكفل الكرامة والعدالة لكل مواطنيها - الدولة المدنية الاتحادية