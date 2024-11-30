الكويت تسحب الجنسية عن فنان ومطربة مشهورين

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نشرت الجريدة الرسمية في الكويت، اليوم السبت، قرارا بسحب الجنسية من الفنان داود حسين والمطربة نوال الكويتية، وممن اكتسبها معهما عن طريق التبعية.
وكانت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية في الكويت، قررت في اجتماعها الخميس الماضي، سحب وفقد الجنسية من 1758 حالة تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء.
وتشن الحكومة الكويتية حملة صارمة على ما تصفها بحالات الجنسية المزورة والمزدوجة، لسحبها من الأشخاص الذين حصلوا عليها بطرق غير مشروعة أو بالتزوير، وكذلك مزدوجي الجنسية حيث تحظر الكويت الاحتفاظ بالجنسية الأصلية في حالة الحصول على جنسيتها.
ومنذ بدء الحكومة الكويتية حملتها قبل نحو 3 أشهر تجاوز عدد الأشخاص المسحوبة جنسياتهم نحو 8 آلاف شخص.
وكان قرار الخميس الماضي يحمل رقما قياسيا في عدد الحالات التي تقرر سحب الجنسية منها دفعة واحدة، وشهد هذا الشهر زيادة كبيرة في الحالات.
وتقول الحكومة الكويتية، إن سحب الجنسية، من المزورين ومزدوجي الجنسية، هدفها الحفاظ على "الهوية الوطنية وتحقيق الاستقرار وحماية النسيج الوطني"، وتنقية السجلات ممن اكتسبوا الجنسية بطرق غير مشروعة.
وأدخلت الكويت تعديلات على قانون الجنسية في سبتمبر الماضي، في إطار حملتها، وألغت بعض الحالات التي يتم فيها اكتساب الجنسية بالتبعية.