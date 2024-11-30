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النجم الكروي ميسي مدلل الفيفا يثير الجدل في جائزة جديدة

السبت 30 نوفمبر-تشرين الثاني 2024 الساعة 05 مساءً / مأرب برس_خاص
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أثار ترشيح ليونيل ميسي لجائزة أفضل لاعب في العالم المقدمة من الفيفا موجة من الجدل بين جماهير كرة القدم، حيث تساءل العديد عن المعايير التي أُعتمدت لاختياره.

ميسي، الذي غاب عن قائمة الكرة الذهبية لأول مرة منذ عام 2005، تواجد في قائمة تضم أسماء لامعة مثل جود بيلينجهام وإيرلينج هالاند وكيليان مبابي.

رغم مساهمته في فوز إنتر ميامي بكأس الدوريات وتقديم أداء مميز في الدوري الأمريكي، إلا أن بعض المشجعين رأوا أن أرقامه هذا الموسم لا ترقى لمستوى منافسة بقية المرشحين مطلقين عليه لقبه الشهير “مدلل الفيفا”.

مع ذلك، نجاحه مع الأرجنتين في كوبا أمريكا قد يكون نقطة مضيئة تدعم حظوظه بالفوز الذي سيكون نهاية المصداقية للجوائز الفردية، خصوصاً بعد فضيحة فينيسيوس جونيور الأخيرة مع الكرة الذهبية

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