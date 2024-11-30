آخر الاخبار

بن عديو: على مدار التاريخ كانت عدن مطمعا للغزاة وفي ذات الوقت كانت شعلة للثورة والمقاومة والانتصار التكتل الوطني للأحزاب يوجه طلبا لكافة القوى السياسية والجماهيرية في اليمن كيف حصل الملف السعودي على أعلى تقييم لاستضافة مونديال 2034؟ الكويت تسحب الجنسية عن فنان ومطربة مشهورين النجم الكروي ميسي مدلل الفيفا يثير الجدل في جائزة جديدة أول بيان لجيش النظام السوري: أقر ضمنياً بالهزيمة في حلب وقال أنه انسحب ليعيد الإنتشار الكشف عرض مثير وصفقة من العيار الثقيل من ليفربول لضم نجم جديد بمناسبة عيد الإستقلال: العليمي يتحدث عن السبيل لإسقاط الإنقلاب وعلي محسن يشير إلى علم الحرية الذي رفرف في عدن الحبيبة أكثر من 60 نائباً في بريطانيا يدعون لمعاقبة إسرائيل مظاهرة حاشدة بمدينة مأرب دعما للمقاومة الفلسطينية والمتظاهرون يوجهون رسائل للمجتمع الدولى

أول بيان لجيش النظام السوري: أقر ضمنياً بالهزيمة في حلب وقال أنه انسحب ليعيد الإنتشار

السبت 30 نوفمبر-تشرين الثاني 2024 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- تغطية خاصة
عدد القراءات 236

أقر جيش النظام السوري اليوم السبت في بيان إن العشرات من جنوده قتلوا في هجوم للمعارضة بشمال غرب البلاد وإن قوات للمعارضة تمكنت من دخول أجزاء واسعة من أحياء مدينة حلب، ما اضطر الجيش إلى إعادة الانتشار.

ويشكل البيان أول اعتراف علني من قوات النظام السوري بدخول قوات المعارضة مدينة حلب، التي كانت تسيطر عليها الحكومة، في هجوم مباغت بدأ الأسبوع الماضي.

وقال جيش النظام في البيان “إن الأعداد الكبيرة للمهاجمين وتعدد جبهات الاشتباك دفعت بقواتنا المسلحة إلى تنفيذ عملية إعادة انتشار هدفها تدعيم خطوط الدفاع بغية امتصاص الهجوم، والمحافظة على أرواح المدنيين والجنود، والتحضير لهجوم مضاد”.

وذكر أن قوات المعارضة لم تتمكن من “تثبيت نقاط تمركز، بفعل استمرار توجيه قواتنا المسلحة لضربات مركزة وقوية.

إقراء أيضاً
أكثر من 60 نائباً في بريطانيا يدعون لمعاقبة إسرائيل
أبرز المواقع والمناطق التي سيطرة عليها فصائل المعارضة السورية في حلب وإدلب
18شهيدا بغزة والاحتلال ينسف منازل بشمال القطاع وجنوبه
تفاصيل حصيلة 3 أيام من الحرب و الاشتباكات في سوريا
تطورات مفاجئة في معارك سوريا.. والمعارضة تعلن عن التقدم والسيطرة على مرافق عسكر
المعارضة السورية تعلن دخول حلب والإشتباكات حتى الآن تسفر عن مئات القتلى في أدلب
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة العالم

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2024 مأرب برس | موقع الأخبار الأول