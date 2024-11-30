الكشف عرض مثير وصفقة من العيار الثقيل من ليفربول لضم نجم جديد

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كشفت وسائل إعلام إسبانية عن أن ليفربول قدم عرضاً مثيراً لإبرام صفقة من العيار الثقيل في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.
قالت صحيفة ديفينسا سنترال إن النادي الإنجليزي عاد للتفكير في ضم اللاعب أوريلين تشواميني لتدعيم خط وسط الفريق.
وأوضحت: "ليفربول يسعى إلى اقناع ريال مدريد بإتمام الصفقة من خلال عرض مثير".
وأشارت إلى أن "الريدز" مستعد للتخلي عن لاعب الوسط الهولندي ريان غرافينبيرش إضافة إلى مبلغ مادي يبلغ 30 مليون جنيه إسترليني، نظير موافقة "الملكي" على انتقال الدولي الفرنسي إلى أنفيلد.
وأكدت أنه من الصعب الموافقة على رحيل تشواميني في التوقيت الحالي، بينما قد يتم مناقشة الموضوع عقب نهاية الموسم الجاري.