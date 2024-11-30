بمناسبة عيد الإستقلال: العليمي يتحدث عن السبيل لإسقاط الإنقلاب وعلي محسن يشير إلى علم الحرية الذي رفرف في عدن الحبيبة أكثر من 60 نائباً في بريطانيا يدعون لمعاقبة إسرائيل مظاهرة حاشدة بمدينة مأرب دعما للمقاومة الفلسطينية والمتظاهرون يوجهون رسائل للمجتمع الدولى (تقرير) جبايات الحوثيين تدفع القطاعات التجارية في اليمن نحو الانهيار وشكاوى الضحايا تتصاعد مليشيا الحوثي تجبر قبائل إب على رفع اعتصامهم في دار سلم بعد تهديدات بفضه بالقوة أبرز المواقع والمناطق التي سيطرة عليها فصائل المعارضة السورية في حلب وإدلب ما انعكاس ما يحدث في سوريا على اليمن.. هل تعود صنعاء كما عادت حلب؟ تفاصيل مروعة عن جريمة قتل فتاة في صنعاء 18شهيدا بغزة والاحتلال ينسف منازل بشمال القطاع وجنوبه ندوة حقوقية في مأرب تسلط الضوء على أوضاع المرأة اليمنية بعد انقلاب الحوثيين
قال الرئيس رشاد العليمي بمناسبة الذكرى الـ 57 لعيد الاستقلال الوطني الـ 30 من نوفمبر المجيد: ''لقد تعلمنا من هذا اليوم الخالد، دروسا تفيض بالأمل، وحتمية النصر، وأن الصبر والتضحيات، ووحدة الصف الوطني، والعربي، هي السبيل الضامن لتحقيق تطلعات شعبنا في استعادة مؤسسات الدولة، وإسقاط الانقلاب، وإنهاء الاحتلال الإيراني لجزء عزيز من أرضنا."
واضاف في منشور على حسابه بمنصة إكس: "باسمي وإخواني أعضاء مجلس القيادة والحكومة، أهنئ شعبنا اليمني العظيم بمناسبة ذكرى عيد الجلاء الثلاثين من نوفمبر المجيد، الذي يأتي في وقت يخوض فيه شعبنا وقواته المسلحة والأمن وكافة تشكيلاته العسكرية وقواه المجتمعية نساء ورجالا، معركة فاصلة ضد مشاريع الإمامة، والعنصرية، والإرهاب".
بدوره كتب الجنرال علي محسن صالح الأحمر نائب الرئيس اليمني السابق عن المناسبة قائلا: ''لقد رفرف علم الاستقلال في عدن الحبيبة في الـ30 من نوفمبر المجيد 1967م، علم التحرير والحرية، وها هو اليوم العلم ذاته يرفرف في كل ربوع اليمن، بإجماع شامل منذ 22 مايو 1990م، ليكون العَلَم الوطني للجمهورية اليمنية الموحّدة".