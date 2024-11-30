بمناسبة عيد الإستقلال: العليمي يتحدث عن السبيل لإسقاط الإنقلاب وعلي محسن يشير إلى علم الحرية الذي رفرف في عدن الحبيبة

السبت 30 نوفمبر-تشرين الثاني 2024 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- تغطية خاصة

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قال الرئيس رشاد العليمي بمناسبة الذكرى الـ 57 لعيد الاستقلال الوطني الـ 30 من نوفمبر المجيد: ''لقد تعلمنا من هذا اليوم الخالد، دروسا تفيض بالأمل، وحتمية النصر، وأن الصبر والتضحيات، ووحدة الصف الوطني، والعربي، هي السبيل الضامن لتحقيق تطلعات شعبنا في استعادة مؤسسات الدولة، وإسقاط الانقلاب، وإنهاء الاحتلال الإيراني لجزء عزيز من أرضنا."

واضاف في منشور على حسابه بمنصة إكس: "باسمي وإخواني أعضاء مجلس القيادة والحكومة، أهنئ شعبنا اليمني العظيم بمناسبة ذكرى عيد الجلاء الثلاثين من نوفمبر المجيد، الذي يأتي في وقت يخوض فيه شعبنا وقواته المسلحة والأمن وكافة تشكيلاته العسكرية وقواه المجتمعية نساء ورجالا، معركة فاصلة ضد مشاريع الإمامة، والعنصرية، والإرهاب".

بدوره كتب الجنرال علي محسن صالح الأحمر نائب الرئيس اليمني السابق عن المناسبة قائلا: ''لقد رفرف علم الاستقلال في عدن الحبيبة في الـ30 من نوفمبر المجيد 1967م، علم التحرير والحرية، وها هو اليوم العلم ذاته يرفرف في كل ربوع اليمن، بإجماع شامل منذ 22 مايو 1990م، ليكون العَلَم الوطني للجمهورية اليمنية الموحّدة".