مظاهرة حاشدة بمدينة مأرب دعما للمقاومة الفلسطينية والمتظاهرون يوجهون رسائل للمجتمع الدولى

السبت 30 نوفمبر-تشرين الثاني 2024 الساعة 04 مساءً / مارب برس - خاص

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شهدت مدينة مارب صباح اليوم السبت مظاهرة حاشدة دعمًا للقضية الفلسطينية وتنديدًا بجرائم الابادة والتهجير والحصار الصهيوني المستمر على غزة جابت عددا من شوارع مدينة مارب،.

وقد جاءت هذه التظاهرة استجابة لنداء المقاومة الفلسطينية التي طالبت كل أحرار العالم للتحرك دغما للمقاومة الفلسطينية.

في اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني.

واحتشد الآلاف من المتظاهرين من بداية جولة ميلانو وشارع صنعاء وشارع عدن بمدينة مأرب وردد المتظاهرون هتافات داعمة للمقاومة الفلسطينية ومنددة بالخذلان .

كما صدر ر عن المسيرة التضامنية الشعبية بمحافظة مأرب بيان رسمي جاء فيه " ونحن في اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، نذكر أحرار العالم بأن فلسطين ليست مجرد قضية سياسية كما يحاول البعض حصرها ، بل هي قضية وجود وعدالة إنسانية، وواجب الجميع نحوها تعزيز الدعم على الصعيد السياسي والدبلوماسي والاقتصادي، والعمل الجاد من أجل إنهاء الاحتلال ، والدفاع عن حقوق الفلسطينيين في المحافل الدولية،

كما طالب بيان التظاهرة الشعبية بمطالبة الأمم المتحدة، ومجلس الأمن، ومحكمة الجنايات الدولية بالقيام بواجباتهم القانونية والأخلاقية حيال الانتهاكات الممنهجة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، بما في ذلك الجرائم المرتكبة بحق المدنيين، والاعتداءات على المقدسات، فلا يليق بالمجتمع الدولي أن يستمر في صمته أو ازدواجية معاييره كون العدالة لا تعرف الاستثناء، وحقوق الشعب الفلسطيني يجب أن تكون جزءًا لا يتجزأ من أولوياته بعيدا عن الحسابات الضيقة في تطبيق القانون الدولي .

كما اهاب البيان "بقادة الحكومات العربية والإسلامية أن يكونوا عند مستوى التحدي والمسؤولية التاريخية الملقاة على عاتقهم ، فالمطلوب اليوم أكثر من بيانات شجب واستنكار؛ المطلوب هو دعم حقيقي وفعال للشعب الفلسطيني من خلال خطوات عملية تشمل تعزيز صموده اقتصادياً وسياسياً، واستخدام كافة الأدوات الدبلوماسية المؤثرة بشكل حاسم للضغط على الكيان المحتل لوقف حرب الإبادة الجماعية وإنهاء الحصار وإدخال المساعدات على وجه السرعة .

كما وجه البيان دعوة لجميع المنظمات الإنسانية والحقوقية إلى توثيق جرائم الاحتلال ومضاعفة الجهود لنقل معاناة الشعب الفلسطيني إلى الرأي العام العالمي، إذ أن واجبكم هو كشف الحقائق وفضح الانتهاكات، والعمل على تقديم المسؤولين عن الجرائم للمحاكمة الدولية خصوصا بعد صدور مذكرات اعتقال بحق قادة الإرهاب وعلى رأسهم (نتنياهو وغالانت).

واختتم بيان التظاهرة الشعبية بتوجيه

تحية إجلال وإكبار لكل من وقف إلى جانب القضية الفلسطينية في كفاحها العادل، كما أكد البيان " أن الشعوب الحرة هي الضامن الحقيقي لاستمرار هذه القضية التي هي اليوم بأمس الحاجة إلى تصعيد حالة التضامن من خلال تنفيذ المظاهرات وحملات المقاطعة، والتوعية بحقيقة المواجهة الممتدة منذ أكثر من عام .

كما شدد البيان ايضا على الوقوف والتضامن الكامل والدائم مع الشعب الفلسطيني الصابر ، مع صموده الأسطوري وكفاحه المشروع ضد الاحتلال،.