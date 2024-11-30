ندوة حقوقية في مأرب تسلط الضوء على أوضاع المرأة اليمنية بعد انقلاب الحوثيين

السبت 30 نوفمبر-تشرين الثاني 2024 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس_خاص

عدد القراءات 186

في محافظة مأرب، انعقدت ندوة حقوقية يوم أمس لمناقشة أوضاع المرأة اليمنية على مدار العشر سنوات الأخيرة منذ انقلاب مليشيات الحوثي وبدء النزاع في البلاد.

وقد تم تنظيم هذه الندوة من قبل فرع اللجنة الوطنية للمرأة بالمحافظة، كجزء من أنشطة حملة الـ 16 يوماً لمناهضة العنف ضد المرأة.

وفي كلمتها خلال حفل الافتتاح، تحدثت مديرة فرع اللجنة الوطنية بالمأرب، سعداء عقار، عن معاناة المرأة اليمنية بعد انقلاب الحوثي واحتلال العاصمة صنعاء وإسقاط مؤسسات الدولة في نهاية عام 2014.

وأكدت أن النساء اليمنيات تعرضن منذ ذلك الحين لانتهاكات مروعة بشكل ممنهج، حيث تحملت الكثير منهن أعباء ثقيلة تفوق طاقتهن.

كما أشارت إلى أن العديد من النساء لا يزالن محتجزات في سجون الحوثي دون سبب واضح.

وسلطت عقار الضوء على ضرورة أن يتخذ المجتمع الدولي موقفاً حاسماً تجاه الحوثيين، مطالباً بالكشف عن مصير النساء المعتقلات والإفراج عنهن بدون شروط.

كما شملت الندوة ثلاث أوراق عمل، حيث قدمت رباب دحبيل ورقتها الأولى التي تناولت "واقع المرأة اليمنية في زمن الحرب".

بينما شاركت فاطمة الخالدي في تقديم ورقتها الثانية التي حملت عنوان "قصة من قلب المعاناة"، حيث سلطت الضوء على صعوبات المرأة اليمنية، لا سيما الإعلاميات، جراء قمع الحوثيين.

وفي الورقة الأخيرة، استعرضت بشرى المزجاجي الإحصائيات التي وثقتها بعض المنظمات حول الانتهاكات التي تعرضت لها المرأة اليمنية، بما في ذلك حالات القتل والاختطاف والتهجير القسري وغيرها من الاعتداءات.