تحقيق 42 ألف مستفيد من خدمات الوحدة الصحية في القطاع العاشر بمخيم الجفينة

السبت 30 نوفمبر-تشرين الثاني 2024 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس_خاص

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شهدت الوحدة الصحية في القطاع العاشر بمخيم الجفينة، الواقع جنوب مدينة مأرب، إقبالاً كبيراً حيث بلغ عدد المستفيدين من خدماتها نحو 41,973 شخصاً على مدار الثلاثة أعوام الماضية.

وأظهرت إحصائية نشرتها الوحدة الصحية، أن إجمالي الخدمات الطبية المقدمة منذ تأسيس الوحدة في عام 2021 وصل إلى حوالي 70,947 خدمة، حيث تم تقديم أكثر من ألفي خدمة خلال شهر أكتوبر المنصرم وحده.

تتضمن خدمات الوحدة مجموعة متنوعة تشمل الصحة الإنجابية والتحصين المناعي، بالإضافة إلى معالجة حالات سوء التغذية لدى الأطفال والرضع والأمهات الحوامل.

كما تضمنت الخدمات المسح التغذوي والتوعية لكيفية إعطاء المكملات الغذائية للأطفال من الولادة وحتى سن الخامسة.

وأشارت الإحصائية إلى أن الوحدة تقدم أيضاً استشارات طبية متنوعة، بالإضافة إلى تشخيص الأمراض العامة ووصف العلاجات اللازمة للمرضى من مختلف الفئات العمرية، ما يعكس التزام الوحدة بتلبية احتياجات المجتمع الصحية.