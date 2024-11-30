الكشف عن أكبر منجم جديد للذهب في العالم قد يقلب الموازين ويغير التاريخ

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أعلنت ، أمس الجمعة، اكتشاف أكبر منجم للذهب في العالم، يحتوي على 300 طن من المعدن الثمين، وفقًا لصحيفة "إندبندنت" البريطانية.
وذكرت وسائل الإعلام الرسمية الصينية أن الاحتياطي المكتشف في حقل وانغو للذهب، الواقع في وسط الصين، قد ينتج أكثر من 1000 طن من الذهب، فيما تُقدّر قيمة احتياطيات المنجم بأكثر من ثمانين مليار دولار أمريكي.
وأفادت الهيئة المسؤولة عن الاكتشاف بالكشف عن 40 عِرقًا ذهبيًا، وهي فتحات طويلة وضيقة في الصخور تحتوي على المعدن، على عمق يقارب الميل في مقاطعة بينغجيانغ بمقاطعة هونان.
وأوضحت الهيئة أن هذه الصخور تحتوي بمفردها على 300 طن من الذهب، مع وجود احتمال كبير لاحتياطيات إضافية في طبقات أعمق.
كما أشارت اختبارات الحفر في المناطق المحيطة بالموقع إلى وجود كميات إضافية من الذهب، مما يُلمح إلى أن الاحتياطي قد يكون أكبر مما هو مُعلن، وفقًا لما ذكرته "الإندبندنت".
ويُعد حقل وانغو للذهب أحد أهم مراكز التعدين في الصين، حيث استثمرت الدولة ما يقرب من 100 مليون يوان في استكشاف المعادن بالمنطقة، مما جعلها واحدة من أكبر منتجي الذهب في العالم