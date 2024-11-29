عاجل: المليشيات الحوثية وتهدد بإعتقال مشائخ ووجهاء محافظة إب المعتصمين بدار سلم وتفرض حصارا بالاطقم المسلحة على مخيمات المعتصمين الباحث اليمني نجيب الشايع يحصل على درجة الدكتوراه بامتياز في مجال جراحة المخ والأعصاب الرئيس العليمي يصل الإمارات مليشيات الحوثي تواصل إرهاب الأهالي بمحافظة إب وتلجأ الى فرض الجبايات بالقوة والاكراه ومن يرفض يتم الاعتداء عليه نادي فريق السد بطلاٌ لبطولة مأرب الثانية وفريق حريب بالمركز الثاني تطورات مفاجئة في معارك سوريا.. والمعارضة تعلن عن التقدم والسيطرة على مرافق عسكرية هامة في قلب حلب ماذا تعني هزيمة حزب الله اللبناني ومعركة حلب بالنسبة لليمن؟ ( قراءة تحليلية ) مليشيات الحوثي تقمع اعتصام أبناء إب بميدان السبعين وتطلق سراح قتلة الشيخ صادق أبو شعر - فيديو صفقة العمر الفاخرة.. ريال مدريد في طريقة إلى ضم محمد صلاح المعارضة السورية تعلن دخول حلب والإشتباكات حتى الآن تسفر عن مئات القتلى في أدلب وحلب
كشفت مصادر خاصة لمارب برس ان المليشيات الحوثية فرضت حصارا مطبقا على مشائخ وأعيان وعقال محافظة إب ومئات المعتصمين سلميا في مخيمات دار سلم. بعد ان منعتهم المليشيات الحوثية من الاعتصام بميدان السبعين.
وأضافت المصادر لمارب برس ان مليشيا الحوثي تفرض حاليا حصار على المعتصمين وتطوقهم بالأطقم المسلحة التابعة لنجدة أمانعة العاصمة وقوات أمنية أخرى.
وكانت مليشيات الحوثي قد قمعت خلال الساعات الماضية اعتصاما لأبناء محافظة إب بميدان ال70 وقامت بإطلاق سراح قتلة الشيخ صادق أبو شعر.
حيث أقدم مسلحو الحوثي على إستخدام العنف لفض الاعتصام السلمي المطالب بمحاسبة المتورطين في جريمة قتل الشيخ أبو شعر.
واضافت المصادر ان تصعيد المليشيات الحوثية على المعتصمين تعتبر رسائل تهديد مفادها: إن لم يتم رفع المخيمات خلال ساعة سيتم اقتحام المخيمات في دار سلم واعتقال المشائخ وجميع المعتصمين".