عاجل: المليشيات الحوثية وتهدد بإعتقال مشائخ ووجهاء محافظة إب المعتصمين بدار سلم وتفرض حصارا بالاطقم المسلحة على مخيمات المعتصمين

الجمعة 29 نوفمبر-تشرين الثاني 2024 الساعة 10 مساءً / مارب برس - خاص

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كشفت مصادر خاصة لمارب برس ان المليشيات الحوثية فرضت حصارا مطبقا على مشائخ وأعيان وعقال محافظة إب ومئات المعتصمين سلميا في مخيمات دار سلم. بعد ان منعتهم المليشيات الحوثية من الاعتصام بميدان السبعين.

وأضافت المصادر لمارب برس ان مليشيا الحوثي تفرض حاليا حصار على المعتصمين وتطوقهم بالأطقم المسلحة التابعة لنجدة أمانعة العاصمة وقوات أمنية أخرى.

وكانت مليشيات الحوثي قد قمعت خلال الساعات الماضية اعتصاما لأبناء محافظة إب بميدان ال70 وقامت بإطلاق سراح قتلة الشيخ صادق أبو شعر.

حيث أقدم مسلحو الحوثي على إستخدام العنف لفض الاعتصام السلمي المطالب بمحاسبة المتورطين في جريمة قتل الشيخ أبو شعر.

واضافت المصادر ان تصعيد المليشيات الحوثية على المعتصمين تعتبر رسائل تهديد مفادها: إن لم يتم رفع المخيمات خلال ساعة سيتم اقتحام المخيمات في دار سلم واعتقال المشائخ وجميع المعتصمين".